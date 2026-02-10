Trots alla utspel: USA fortfarande fast i Kinas grepp

Kinas dominans blir svår att bryta

Kina står idag för nära hälften av USA:s import av arsenik och grafit, 55 procent av antimon och hela 70 procent av sällsynta jordartsmetaller.

Det är resultatet av en långsiktig industripolitik, där Kina investerat i gruvor, raffinering och processindustri i över 30 år.

ANNONS

Läs mer:

Råvarornas kalla krig: Stormakterna bunkrar mineraler

Jordartsmetaller och mineraler som grafit är centrala för batterier, elektronik och inte minst försvarsteknologi, därför är det inte förvånande att USA försöker minska beroendet av Kina. D

en federala regeringen har aviserat planer på ett strategiskt lager av kritiska mineraler värt 12 miljarder dollar, och arbetar för att skapa ett handelsblock med likasinnade allierade.

Andra viktiga leverantörer till USA är Kanada, som står för bland annat aluminium, gallium, kalium och zink. Chile och Mexiko är ledande importkällor för koppar respektive silver, två mineral som nyligen lagts till USGS kritikalista.

USA:s omfattande importberoende av strategiska råvaror skapar en tydlig sårbarhet i försörjningskedjan, något som kommer att ta tid att förändra.

Läs mer:

Gruv-vd:n sågar regeringen: ”Ska fan inte vara enkelt”

ANNONS