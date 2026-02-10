10 feb. 2026

Putins akilleshäl: Hålet i kassan växer snabbt

Trots alla utspel: USA fortfarande fast i Kinas grepp

Kina står för en stor del av USA:s import av kritiska mineraler, vilket skapar en tydlig sårbarhet i landets försörjningskedja (Foto: Jafar Gidado).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

USA:s beroende av mineraler som arsenik, gallium och grafit fortsätter att öka. Men tillgången ligger i händerna på andra länder — inte minst Kina, som står för 70 procent av USA:s import av sällsynta jordartsmetaller.

Enligt den årliga rapporten från den amerikanska geologiska myndigheten USGS är USA helt beroende av import för 16 av de 90 icke‑energirelaterade mineraler som myndigheten följer.

Läs också:
Kopparpriset stiger – men gruvorna hänger inte med

Långsamma tillståndsprocesser försvårar USA:s försök att minska sårbarheten

Många av de mineraler som är kritiska för industri, energiomställning och försvar bryts inte i USA i någon större omfattning och lär inte heller göra det på länge, skriver mining.com.

”Det tar i genomsnitt 29 år att öppna en ny gruva i USA”, säger Rich Nolan, vd för branschorganisationen National Mining Association, i en kommentar till rapporten. ”Det krävs omfattande reformer av tillståndsprocesserna för att förändra detta.”

Kinas dominans blir svår att bryta

Kina står idag för nära hälften av USA:s import av arsenik och grafit, 55 procent av antimon och hela 70 procent av sällsynta jordartsmetaller.

Det är resultatet av en långsiktig industripolitik, där Kina investerat i gruvor, raffinering och processindustri i över 30 år.

Läs mer:
Råvarornas kalla krig: Stormakterna bunkrar mineraler

Jordartsmetaller och mineraler som grafit är centrala för batterier, elektronik och inte minst försvarsteknologi, därför är det inte förvånande att USA försöker minska beroendet av Kina. D

en federala regeringen har aviserat planer på ett strategiskt lager av kritiska mineraler värt 12 miljarder dollar, och arbetar för att skapa ett handelsblock med likasinnade allierade.

Andra viktiga leverantörer till USA är Kanada, som står för bland annat aluminium, gallium, kalium och zink. Chile och Mexiko är ledande importkällor för koppar respektive silver, två mineral som nyligen lagts till USGS kritikalista.

USA:s omfattande importberoende av strategiska råvaror skapar en tydlig sårbarhet i försörjningskedjan, något som kommer att ta tid att förändra.

Läs mer:
Gruv-vd:n sågar regeringen: ”Ska fan inte vara enkelt”

Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

