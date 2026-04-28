Minus – men ändå succé: Norwegian överraskar marknaden

Valuta, bränsle och disciplin

Förklaringen är inte en enskild faktor, utan en ovanligt välstädad kombination.

En starkare norsk krona ger medvind. Samtidigt har bolaget tjänat på sin bränslesäkring och lägre kostnader för utsläppsrätter inom EU:s handelssystem.

Men viktigast är något mer prosaiskt: kostnadskontroll, som vi berättar om tidigare. Det är inte lika sexigt som nya långlinjer, men betydligt mer lönsamt.

Sommaren finansierar vintern

Flygbolag lever på förtroende och förskottsbetalningar. Här är Norwegian i toppform.

Likviditeten har ökat till 14,2 miljarder kronor, en uppgång med 4,2 miljarder på bara ett kvartal. Förklaringen är enkel: kunderna har redan betalat sina sommarresor.

Det är samma gamla logik som alltid – vintern blöder, sommaren läker.

Samtidigt har den räntebärande nettoskulden nästan halverats till 4,4 miljarder kronor. Balansräkningen ser betydligt mer robust ut än på länge.

Kostnadskontroll blir Norwegians viktigaste konkurrensfördel.

Dyrare bränsle väntar runt hörnet

Det finns dock en tydlig risk i horisonten.

Flygbränslet blir dyrare, drivet av oron i Mellanöstern. Norwegian har säkrat cirka 45 procent av behovet för 2026, vilket ger visst skydd – men långt ifrån fullt.

Dessutom stiger kostnaderna i övrigt. Enhetskostnaden exklusive bränsle ökade med två procent i kvartalet och väntas fortsätta uppåt.

Färre platser – fler passagerare

Operativt går det åt rätt håll.

Norwegian flög 4,2 miljoner passagerare under kvartalet. Samtidigt minskade kapaciteten med sex procent. Resultatet blir högre fyllnadsgrad – 87,6 procent, den bästa för ett första kvartal i bolagets historia.

Det är skolboksexemplet på hur man förbättrar lönsamheten utan att växa ihjäl sig.

Dotterbolaget Widerøe visar svagare utveckling, men bidrar fortfarande till helheten.

Tillväxt och effektivisering

Inför sommaren väntar bolaget en kapacitetsökning på cirka fem procent. För helåret är prognosen tre procent tillväxt för Norwegian och fyra procent för Widerøe.

Samtidigt skruvas effektiviseringsprogrammet upp. Program X höjs till ett mål på 1,25 miljarder kronor i årlig resultatförbättring till 2026. Redan nu har nästan 200 miljoner levererats.

