Kvartalets största AI-rundor – och EU-fonden bakom toppen

2. Tandem Health – 100 miljoner dollar

Tandem Health, som utvecklar en AI-assistent som skriver journalanteckningar åt läkare, tog i september in 100 miljoner dollar i en så kallad B-runda. Scaleup Europe Fund ledde rundan, och befintliga ägare som Kinnevik och Northzone fyllde på, rapporterar ArcticStartup. Vd Lukas Saari är en av grundarna.

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3. eComID – 17 miljoner dollar

eComID, som gör AI-driven storleks- och stilanpassning för näthandeln, tog i augusti in 17 miljoner dollar i en såddrunda ledd av Systemiq Capital. H&M Group Ventures är en av investerarna. Grundaren Oscar Rundqvist kommer från H&M.

4. Spiich – 3 miljoner euro

Spiich, som bygger AI-agenter som sköter allt runt omkring försäljningen åt säljare, tog den 23 september in 3 miljoner euro i en såddrunda ledd av danska Ugly Duckling Ventures, med Alliance VC och Cherry Ventures som nya investerare.

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Bolaget grundades i Stockholm i juni 2025 och har enligt vd Johan Torssell 50 kunder i femton länder. Bland ägarna finns också grundare från Lovable och Tandem Health, kvartalets två största AI-bolag.

5. Freda – 30 miljoner kronor

Tink-grundarna Daniel Kjellén och Fredrik Hedberg, som blev miljardärer när Visa köpte Tink, ligger bakom AI-bolaget Freda. I augusti tog det in 30 miljoner kronor, rapporterade Breakit. Vad bolaget gör är ännu inte offentligt.

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Fonden bakom toppen – och EQT:s dubbla roll

Scaleup Europe Fund inrättades formellt av EU-kommissionen i augusti. Kommissionen bidrar med 1 miljard euro, och målet är att fonden ska växa till omkring 5 miljarder euro. De grundande investerarna gick in i en första stängning tillsammans med kommissionen, och EQT väntas leda en andra kapitalanskaffning för att nå målet, enligt fondens webbplats. Fonden ska investera i europeiska techbolag inom bland annat AI, kvantteknik och biotech, så att de kan växa utan att flytta till USA. Bland de grundande investerarna finns Wallenberg Investments, Novo Holdings och Allianz.

Det svenska riskkapitalbolaget EQT valdes i maj att förvalta fonden och ska själv göra en betydande investering i den. Rollen är dubbel: EQT var redan ägare i Lovable när EU-fonden gick in. EQT:s tillväxtfond EQT Growth var med i Lovables runda i december 2025, som värderade bolaget till 6,6 miljarder dollar, enligt advokatbyrån Cooley. Med EU-fondens investering i augusti dubblades värderingen till 13,3 miljarder dollar, i ett bolag där EQT redan äger aktier. Lovable var en av de första investeringarna EU-fonden gjorde.

”Det speglar exakt varför fonden inrättades: för att hjälpa Europas mest ambitiösa techbolag att bli globala ledare”, sa Victor Englesson, partner på EQT och en av fondens två chefer, i Lovables pressmeddelande om rundan.

Realtid har sökt EQT för frågor om fondens svenska investeringar och om hur intressekonflikter hanteras, men har inte fått något svar.

Gränsfall: Neko Health

Daniel Eks och Hjalmar Nilsonnes hälsobolag Neko Health tog i juli in 700 miljoner dollar, den största svenska startuprundan i år. Bolaget använder AI för att analysera kroppsskanningar men är i grunden en hälsokedja och ingår därför inte i listan.

Takten har hållit i sig efter kvartalets slut. Förra veckan meddelade juristbolaget Legora att det tagit in 550 miljoner dollar till en värdering på 8,8 miljarder dollar.

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Totalt tog svenska startups in omkring 1,55 miljarder euro under tredje kvartalet, enligt en sammanställning från Bad Ideas Fund.