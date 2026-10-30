Ett enormt kryptorån har uppdagats. Binance meddelar att man har blivit bestula på kryptovalutor till ett värde på över 60 miljarder kronor.
Jobbdator kapades av hackare – nu är 62 miljarder kronor borta
Kryptobörsen Binance har utsatts för ett omfattande cyberangrepp.
Det har lett till att kryptotillgångar värda omkring 6,3 miljarder dollar, motsvarande runt 62 miljarder kronor, har stulits.
Det beskrivs som det största kryptorånet hittills.
Bitcoin föll efter beskedet
Angreppet upptäcktes på torsdagen och ledde till kraftiga kursfall på kryptomarknaden. Bitcoin föll med omkring 4,8 procent till under 77 000 dollar, medan ethereum backade 5,7 procent, skriver Coindesk.
Binances egen kryptovaluta BNB sjönk med åtta procent.
Enligt Binances preliminära utredning kan angreppet ha möjliggjorts genom att en medarbetares bärbara dator komprometterats. Angriparen ska därefter ha fått tillgång till en intern tjänst och kunnat genomföra obehöriga uttag.
Börsen har hittills inte funnit några tecken på att privata nycklar till dess kryptoplånböcker har läckt.
Av de stulna tillgångarna har omkring tre miljarder dollar frysts. Det omfattar bland annat stablecoinsen USDT och USDC, vars utgivare Tether och Circle har blockerat överföringar från de berörda adresserna.
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Kopplas till Nordkorea
Tether uppger att bolaget fryst omkring 1,57 miljarder dollar, medan Circle har stoppat överföringar av USDC värda drygt 800 miljoner dollar.
Spåren pekar enligt flera säkerhetsföretag mot nordkoreanska hackare. Analysföretaget TRM Labs kopplar angreppet till hackergruppen TraderTraitor, som misstänks ha kopplingar till Nordkorea.
Även andra experter har pekat ut den nordkoreanska Lazarusgruppen som en möjlig gärningsman.
Binance har stoppat uttag från plattformen i väntan på att säkerhetsproblemen ska lösas. Bolagets medgrundare Yi He har meddelat att företaget kommer att täcka samtliga förluster.
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Motsvarar fyra procent
Börsen har även en särskild försäkringsfond, Secure Asset Fund for Users (SAFU), som inrättades 2018 för att skydda kunder vid bland annat cyberangrepp. Fonden innehåller omkring en miljard dollar i bitcoin.
Binance hade tillgångar på omkring 144 miljarder dollar på plattformen före angreppet. Det innebär att de stulna tillgångarna motsvarar cirka fyra procent av innehaven.
Angreppet inträffar efter flera andra stora stölder under året. Kryptobörsen Bitget förlorade förra månaden tillgångar värda över 350 miljoner dollar.
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