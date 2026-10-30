Jobbdator kapades av hackare – nu är 62 miljarder kronor borta

Kryptobörsen Binance har utsatts för ett omfattande cyberangrepp.

Det har lett till att kryptotillgångar värda omkring 6,3 miljarder dollar, motsvarande runt 62 miljarder kronor, har stulits.

Det beskrivs som det största kryptorånet hittills.

Bitcoin föll efter beskedet

Angreppet upptäcktes på torsdagen och ledde till kraftiga kursfall på kryptomarknaden. Bitcoin föll med omkring 4,8 procent till under 77 000 dollar, medan ethereum backade 5,7 procent, skriver Coindesk.

Binances egen kryptovaluta BNB sjönk med åtta procent.

Enligt Binances preliminära utredning kan angreppet ha möjliggjorts genom att en medarbetares bärbara dator komprometterats. Angriparen ska därefter ha fått tillgång till en intern tjänst och kunnat genomföra obehöriga uttag.

Börsen har hittills inte funnit några tecken på att privata nycklar till dess kryptoplånböcker har läckt.

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Av de stulna tillgångarna har omkring tre miljarder dollar frysts. Det omfattar bland annat stablecoinsen USDT och USDC, vars utgivare Tether och Circle har blockerat överföringar från de berörda adresserna.

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