Fem börsbolag skar tusentals jobb – vd:arna fick 230 miljoner

Årets varselvåg har gått från verkstädernas golv till bankernas kontor. Bilindustrin, vitvarorna, telekom och storbankerna har alla dragit ned, och skälen varierar från raset i Kina till AI och tuff konkurrens i Nordamerika.

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Samtidigt visar bolagens egna ersättningsrapporter att vd-lönerna för 2025 hölls uppe, och i ett fall nästan fördubblades. Siffrorna gäller verksamhetsåret 2025 och betalades alltså ut innan merparten av varslen lades. Men de visar vad ledningarna tjänade under året som ledde fram till neddragningarna.

1. Electrolux – cirka 3 000 tjänster

I april meddelade Electrolux att omkring 3 000 tjänster ska bort globalt under två år, rapporterade EFN. Dagen innan hade bolaget meddelat att kylskåpsfabriken i ungerska Jászberény med cirka 600 anställda ska läggas ned. Electrolux har också slopat utdelningen och tagit in 9 miljarder kronor från aktieägarna.

Vd Yannick Fierling fick 26,8 miljoner kronor i total ersättning för 2025, hans första år på posten. Av det var 13,6 miljoner fast lön och 7,8 miljoner kortsiktig rörlig ersättning. Föregångaren Jonas Samuelson fick 26,5 miljoner kronor för 2024. Electroluxaktien föll med omkring 30 procent under 2025.

2. Volvo Cars – cirka 2 500 tjänster

Förr veckan varslade Volvo Cars omkring 2 500 tjänster, varav cirka 2 000 i Sverige. Omkring 600 av de svenska tjänsterna är konsulter. Bolaget redovisade en rörelseförlust på 5,6 miljarder kronor för tredje kvartalet, och aktien föll med omkring 30 procent.

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”Den tiden är förbi, säger vd Håkan Samuelsson till SVT om modellen att bygga bilar i Europa och sälja dem dyrt i Kina.

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Samuelsson återkom som vd den 1 april 2025 och fick 34,0 miljoner kronor för de nio månaderna. Det inkluderar en välkomstbonus på 10,9 miljoner kronor och 7,5 miljoner i pension. Ingen kortsiktig rörlig ersättning betalades ut för 2025.

3. Ericsson – 1 600 tjänster i Sverige

I januari varslade Ericsson 1 600 anställda i Sverige, ungefär var tionde av de svenska medarbetarna. En vecka senare föreslog styrelsen höjd utdelning, 3 kronor per aktie, och ett återköp på 15 miljarder kronor, enligt TT.

Vd Börje Ekholm fick 102,7 miljoner kronor i total ersättning för 2025, enligt bolagets ersättningsrapport. Året innan var det 71,6 miljoner. Den fasta lönen var oförändrad på 18,8 miljoner, och 10,2 miljoner betalades ut kontant i stället för pension eftersom han bor i USA. Ökningen kommer från den rörliga delen: 22,4 miljoner i kortsiktig och 49,0 miljoner i långsiktig ersättning. Den långsiktiga delen kommer från aktieprogrammet från 2023, där aktiens avkastning jämfört med konkurrenternas gav högsta möjliga utfall. Beloppet är värderat till aktiekursen vid årsskiftet.

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Ekholms ersättning motsvarar omkring 80 gånger den genomsnittliga ersättningen till en heltidsanställd i koncernen, som enligt årsredovisningen var cirka 1,3 miljoner kronor. Under samma år krympte Ericsson från 94 236 till 88 826 anställda. Ekholm är med god marginal den bäst betalda vd:n på listan.

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4. Telia – cirka 1 500 tjänster

Telia har varslat två gånger i år. I januari berördes omkring 600 tjänster, varav cirka 215 i Sverige. I oktober kom ett nytt sparpaket på 1 miljard kronor om året som berör ytterligare omkring 900 tjänster, varav 260 i Sverige.

”Det är såklart ett otroligt tufft och smärtsamt besked att ge”, sa vd Patrik Hofbauer till TT enligt Börskollen.

Hofbauer fick 23,7 miljoner kronor för 2025, varav 16,0 miljoner i grundlön och 6,9 miljoner i övrig ersättning. Ingen rörlig ersättning betalades ut.

5. Nordea – cirka 1 500 tjänster

I mars meddelade Nordea att omkring 1 500 anställda berörs av neddragningar under 2026 och 2027, som Realtid rapporterade. Omstruktureringen kostar runt 190 miljoner euro och ska spara minst 150 miljoner euro om året från 2028.

Vd Frank Vang-Jensen fick 3,92 miljoner euro för 2025, motsvarande omkring 43,4 miljoner kronor, som Dagens PS har berättat. Det är en minskning från 4,20 miljoner euro året innan, främst eftersom den rörliga ersättningen sjönk

Bolag Varsel 2026, totalt Varav Sverige Electrolux ca 3 000 ej angivet Volvo Cars ca 2 500 ca 2 000 (varav ca 600 konsulter) Ericsson 1 600 1 600 Telia ca 1 500 (600 + 900) ca 475 (215 + 260) Nordea ca 1 500 ej angivet