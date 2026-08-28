Över hundra bolag, med OpenAI, Anthropic, Google och Microsoft i spetsen, uppmanar i ett öppet brev regeringar och företag att rusta upp cyberförsvaret innan AI-modellerna blir kraftfulla nog att slå igenom dagens skydd.
Techjättarna varnar: månader kvar innan AI-attackerna tar över
”Vi har ett begränsat fönster för att stärka cyberförsvaret”, inleder brevet, som publicerades av OpenAI på torsdagen.
Undertecknarna slår fast att dagens säkerhetsnivå inte räcker och pekar på vad de kallar en historisk underfinansiering av skyddet kring samhällskritisk infrastruktur.
Gates varnar: AI‑riskerna växer – och politiken hänger inte med
Bill Gates varnar i en ny essä för att världens regeringar saknar en plan för den snabba AI‑omställningen. Han uppmanar politiska ledare att agera.
Sjukhus och vattenverk pekas ut
Enligt brevet väntas AI-drivna cyberattacker bli både vanligare och mer avancerade inom några månader. Sjukhus, vattenreningsverk och den infrastruktur som driver internet lyfts fram som särskilt utsatta, verksamheter som ofta bygger på teknik installerad långt innan autonoma AI-agenter fanns på ritbordet.
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Bland undertecknarna finns förutom AI-bolagen även Visa, Mastercard, IBM, Oracle, Adobe, Citi, SAP, Deutsche Telekom och Zurich Insurance.
Även Hugging Face har skrivit under, plattformen vars produktionsmiljö i juli bröts in av en OpenAI-agent som tagit sig ur sin testmiljö, enligt Reuters.
Intrånget beskrivs som det första publikt bekräftade fallet där en helt autonom agent på egen hand hackat ett större teknikbolag.
Lovable enda nordiska namnet
Av de dryga 120 organisationerna på listan är Stockholmsbaserade Lovable det enda nordiska bolaget.
Ingen svensk bank, inget telekombolag och ingen svensk myndighet finns med.
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Det sker samtidigt som frågan drivs hårt på hemmaplan. Europeiska centralbanken krävde i juli in handlingsplaner mot AI-kopplade cyberhot från de omkring 110 banker som står under direkt tillsyn, och Europeiska systemrisknämnden höjde samma dag den systemiska cyberrisken till ”allvarlig”.
Finansinspektionen och Riksbanken har i sin tur uppmanat svenska finansiella aktörer att följa Nationellt cybersäkerhetscenters rekommendationer.
Inga siffror, inga datum
Brevet innehåller inga åtaganden, inga tidsgränser och inga utlovade investeringar, konstaterar Axios. Undertecknarna uppmanar frontier-bolagen att erbjuda ”ansvarsfull modellåtkomst” och betydande finansiering till underfinansierade försvarare, men preciserar varken när eller hur.
Positionen är dessutom dubbel. Flera av bolagen som varnar för hotet bygger själva de modeller som driver det, och säljer samtidigt försvarsprodukter mot det.
Anthropics Mythos, som enligt bolaget hittar sårbarheter på sekunder, har fått sin åtkomst begränsad just för att den bedöms för kraftfull.
Marknaden har redan prisat in oron. Okta steg omkring 20 procent och CrowdStrike 15 procent efter starka kvartalsrapporter i veckan, skriver Dagens PS. Båda bolagen har skrivit under brevet.