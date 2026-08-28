”Vi har ett begränsat fönster för att stärka cyberförsvaret”, inleder brevet, som publicerades av OpenAI på torsdagen.

Undertecknarna slår fast att dagens säkerhetsnivå inte räcker och pekar på vad de kallar en historisk underfinansiering av skyddet kring samhällskritisk infrastruktur.

Sjukhus och vattenverk pekas ut

Enligt brevet väntas AI-drivna cyberattacker bli både vanligare och mer avancerade inom några månader. Sjukhus, vattenreningsverk och den infrastruktur som driver internet lyfts fram som särskilt utsatta, verksamheter som ofta bygger på teknik installerad långt innan autonoma AI-agenter fanns på ritbordet.

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Bland undertecknarna finns förutom AI-bolagen även Visa, Mastercard, IBM, Oracle, Adobe, Citi, SAP, Deutsche Telekom och Zurich Insurance.

Även Hugging Face har skrivit under, plattformen vars produktionsmiljö i juli bröts in av en OpenAI-agent som tagit sig ur sin testmiljö, enligt Reuters.

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Intrånget beskrivs som det första publikt bekräftade fallet där en helt autonom agent på egen hand hackat ett större teknikbolag.