Svenska AI-bolaget Lovable fortsätter att växa i rekordfart. Intäktstakten har passerat 600 miljoner dollar, och enligt bolaget använder två tredjedelar av Fortune 500-bolagen nu plattformen.
Svenska AI-raketen passerar 600 miljoner dollar – storbolagen strömmar till
Lovable har passerat en årlig intäktstakt på 600 miljoner dollar. Det sa medgrundaren Fabian Hedin under konferensen HumanX i Amsterdam i torsdags. Det rapporterar TechCrunch.
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I juni låg siffran på runt 500 miljoner dollar, vilket innebär att bolaget har lagt till omkring 100 miljoner dollar i årstakt på ungefär tre månader.
Storbolagen tar över
Tillväxten drivs nu allt mer av företagskunder. Enligt Hedin har bolaget satsat på att bygga ut företagsaffären, och han uppger att två tredjedelar av Fortune 500-bolagen använder produkten. Bland kunderna finns Microsoft, Nvidia och Deutsche Telekom.
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Det är ett skifte för ett bolag som länge förknippats med entreprenörer och privatpersoner som bygger appar genom att beskriva dem i vanlig text, så kallad vibe coding.
”Lovable levererar inte kod”
Hedin vill också skilja Lovable från kodverktyg som OpenAI:s Codex och Anthropics Claude Code. Enligt honom är skillnaden att Lovable inte levererar kod utan en färdig produkt, och i allt högre grad en affärsverksamhet.
Bolaget hanterar bland annat drift, publicering och skalning av apparna.
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De appar som användarna har byggt på plattformen har tillsammans nära en miljard besök i månaden, vilket enligt Hedin är en storleksordning mer än Lovables egen trafik.
Värderingen har dubblats
Siffrorna kommer drygt en månad efter att Lovable tog in nytt kapital. I augusti tog bolaget in 400 miljoner dollar i en runda som värderade det till 13,3 miljarder dollar, motsvarande 127 miljarder kronor. I december värderades Lovable till 6,6 miljarder dollar. Realtid rapporterade om rekordrundan i augusti.
Rundan leddes av Menlo Ventures tillsammans med Scaleup Europe Fund, som förvaltas av svenska EQT. Därmed är Lovable värt mer än konkurrenten Replit, som värderades till 9 miljarder dollar i våras.
I samband med rundan uppgav bolaget att personalstyrkan ska öka med 50 procent till 450 anställda under året, bland annat genom expansion i Latinamerika. Det skriver Affärsvärlden.
Ett omdebatterat mått
Intäktstakten, eller ARR, är dock ett omdiskuterat mått i AI-branschen. Måttet har kritiserats för att överskatta intäkterna, och Lovables höga siffror har tidigare ifrågasatts.
ARR är en framskrivning av aktuella abonnemangsintäkter och inte redovisad omsättning. Koncernens faktiska omsättning publiceras inte, eftersom moderbolaget inte lämnar årsredovisning i Sverige.
För Anton Osika, vd och medgrundare, handlar nästa steg om att gå från verktyg till plattform. Lovables första kapitel handlade om att fler skulle kunna bygga mjukvara, medan nästa handlar om att hjälpa dem att driva och utveckla det de bygger, sa han till Inc.