Svenska AI-raketen passerar 600 miljoner dollar – storbolagen strömmar till

”Lovable levererar inte kod”

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Hedin vill också skilja Lovable från kodverktyg som OpenAI:s Codex och Anthropics Claude Code. Enligt honom är skillnaden att Lovable inte levererar kod utan en färdig produkt, och i allt högre grad en affärsverksamhet.

Bolaget hanterar bland annat drift, publicering och skalning av apparna.

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De appar som användarna har byggt på plattformen har tillsammans nära en miljard besök i månaden, vilket enligt Hedin är en storleksordning mer än Lovables egen trafik.

Värderingen har dubblats

Siffrorna kommer drygt en månad efter att Lovable tog in nytt kapital. I augusti tog bolaget in 400 miljoner dollar i en runda som värderade det till 13,3 miljarder dollar, motsvarande 127 miljarder kronor. I december värderades Lovable till 6,6 miljarder dollar. Realtid rapporterade om rekordrundan i augusti.

Rundan leddes av Menlo Ventures tillsammans med Scaleup Europe Fund, som förvaltas av svenska EQT. Därmed är Lovable värt mer än konkurrenten Replit, som värderades till 9 miljarder dollar i våras.

I samband med rundan uppgav bolaget att personalstyrkan ska öka med 50 procent till 450 anställda under året, bland annat genom expansion i Latinamerika. Det skriver Affärsvärlden.

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Ett omdebatterat mått

Intäktstakten, eller ARR, är dock ett omdiskuterat mått i AI-branschen. Måttet har kritiserats för att överskatta intäkterna, och Lovables höga siffror har tidigare ifrågasatts.

ARR är en framskrivning av aktuella abonnemangsintäkter och inte redovisad omsättning. Koncernens faktiska omsättning publiceras inte, eftersom moderbolaget inte lämnar årsredovisning i Sverige.

För Anton Osika, vd och medgrundare, handlar nästa steg om att gå från verktyg till plattform. Lovables första kapitel handlade om att fler skulle kunna bygga mjukvara, medan nästa handlar om att hjälpa dem att driva och utveckla det de bygger, sa han till Inc.