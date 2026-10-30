Volkswagen stoppar eldriven Golf – har inte råd att utveckla den

Volkswagen stoppar tills vidare utvecklingsarbetet med den kommande helt eldrivna Golf-modellen.

Beslutet är en del av den tyska biljättens omfattande besparingsprogram, som nu även drabbar en av företagets viktigaste framtida modeller.

Det framgår av ett internt meddelande från Thomas Schäfer, chef för Volkswagens personbilar.

Tuff ekonomisk situation

Han beskriver beslutet som svårt med tanke på modellens betydelse för både företaget och hemstaden Wolfsburg, men konstaterar att Volkswagen för närvarande inte har råd att fortsätta arbetet, skriver Reuters som har tagit del av meddelandet.

Beskedet kommer samtidigt som Europas största biltillverkare befinner sig under hård ekonomisk press.

På torsdagen redovisade Volkswagen sin största kvartalsförlust på över tio år och upprepade behovet av omfattande omstruktureringar.

Koncernen planerar att minska personalstyrkan med omkring 100 000 anställda och överväger att stänga upp till fyra fabriker i Tyskland.

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