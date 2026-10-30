Den tyska biljätten Volkswagen har drabbats av ytterligare ett slag. En helektrisk Golf-modell blir inte av än på ett tag efter ytterligare sparkrav.
Volkswagen stoppar eldriven Golf – har inte råd att utveckla den
Volkswagen stoppar tills vidare utvecklingsarbetet med den kommande helt eldrivna Golf-modellen.
Beslutet är en del av den tyska biljättens omfattande besparingsprogram, som nu även drabbar en av företagets viktigaste framtida modeller.
Det framgår av ett internt meddelande från Thomas Schäfer, chef för Volkswagens personbilar.
Tuff ekonomisk situation
Han beskriver beslutet som svårt med tanke på modellens betydelse för både företaget och hemstaden Wolfsburg, men konstaterar att Volkswagen för närvarande inte har råd att fortsätta arbetet, skriver Reuters som har tagit del av meddelandet.
Beskedet kommer samtidigt som Europas största biltillverkare befinner sig under hård ekonomisk press.
På torsdagen redovisade Volkswagen sin största kvartalsförlust på över tio år och upprepade behovet av omfattande omstruktureringar.
Koncernen planerar att minska personalstyrkan med omkring 100 000 anställda och överväger att stänga upp till fyra fabriker i Tyskland.
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Konflikt med facket
Även huvudfabriken i Wolfsburg måste spara mer. Enligt det interna meddelandet ligger anläggningen omkring 300 miljoner euro efter sitt besparingsmål.
Fabriken är dock inte en av de anläggningar som hotas av nedläggning.
Samtidigt växer motsättningarna mellan företagsledningen och fackförbundet IG Metall, som överväger strejker från den 1 januari.
Missnöjet har också förstärkts av att koncernens bilmärke Audi planerar att investera fyra miljarder dollar i en ny fabrik i USA.
Beskedet presenterades vid ett kampanjarrangemang för USA:s president Donald Trump, innan investeringen hade godkänts av Volkswagens styrelse.
Volkswagens företagsråd uppger att pausen i utvecklingsarbetet inte behöver innebära någon försening av lanseringen av den eldrivna Golfen. Den förlorade tiden ska enligt rådet arbetas in senare.
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Har redan försenats
Modellen, som väntas få namnet ID. Golf, är tänkt att bli en av de första bilarna baserade på Volkswagens nya mjukvaruarkitektur SSP.
Plattformen ska användas inom hela koncernen för att minska teknisk komplexitet och produktionskostnader.
Tekniken är central för Volkswagens ambition att utveckla mer konkurrenskraftiga elbilar, samtidigt som kinesiska tillverkare stärker sin position på den europeiska marknaden.
Plattformen har redan försenats från den ursprungliga tidsplanen, som pekade mot en lansering 2026.
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