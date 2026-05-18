Wallenbergsfärens EQT ska förvalta EU-fond

Europeiska innovationsrådet (EIC) har utsett det svenska riskkapitalbolaget EQT, som ingår i Wallenbergsfären, att förvalta fonden Scaleup Europe Fund som har ett kapital på omkring fem miljarder euro, motsvarande knappt 55 miljarder svenska kronor, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Deep tech-bolag är ett samlingsnamn på startup-företag som bygger sin affärsmodell på banbrytande forskning. Syftet med fonden är att hjälpa sådana europeiska företag att hitta kapital, för att få dem att stanna kvar inom unionen.