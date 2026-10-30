Mardrömsvecka för Intel - dödlig explosion kostar miljarder

Intelaktien föll kraftigt i efterhandeln på torsdagen efter att den amerikanska chiptillverkaren varnat för fortsatt svag efterfrågan på pc-marknaden.

Även produktionsbegränsningar och ett omfattande kassautflöde var indikationer som fick investerarna att dra öronen åt sig.

Aktien backade omkring 23 procent efter beskedet.

Minnesbrist gör datorer dyrare

Även andra halvledarbolag drogs med nedåt, däribland Nvidia, AMD, Broadcom och Micron, vars aktier föll mellan 1 och 6 procent i efterhandeln, skriver Reuters.

Intel räknar med intäkter på mellan 15 och 16 miljarder dollar under det fjärde kvartalet.

Det är klart under analytikernas förväntningar på 17,07 miljarder dollar, enligt data från LSEG. Den justerade vinsten väntas landa på 25 cent per aktie, jämfört med analytikernas prognos på 43 cent.

Bolaget varnar samtidigt för att den svaga efterfrågan på persondatorer kan hålla i sig åtminstone under första halvåret 2027.

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Högre priser på minneskretsar är en orsak, samtidigt som Intel har svårt att möta den växande efterfrågan på processorer till datacenter.

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