Intels aktie har gått upp och ned när investerare försöker bedöma framtidsutsikterna. De senaste beskeden skickade aktien nedåt.
Mardrömsvecka för Intel - dödlig explosion kostar miljarder
Intelaktien föll kraftigt i efterhandeln på torsdagen efter att den amerikanska chiptillverkaren varnat för fortsatt svag efterfrågan på pc-marknaden.
Även produktionsbegränsningar och ett omfattande kassautflöde var indikationer som fick investerarna att dra öronen åt sig.
Aktien backade omkring 23 procent efter beskedet.
Minnesbrist gör datorer dyrare
Även andra halvledarbolag drogs med nedåt, däribland Nvidia, AMD, Broadcom och Micron, vars aktier föll mellan 1 och 6 procent i efterhandeln, skriver Reuters.
Intel räknar med intäkter på mellan 15 och 16 miljarder dollar under det fjärde kvartalet.
Det är klart under analytikernas förväntningar på 17,07 miljarder dollar, enligt data från LSEG. Den justerade vinsten väntas landa på 25 cent per aktie, jämfört med analytikernas prognos på 43 cent.
Bolaget varnar samtidigt för att den svaga efterfrågan på persondatorer kan hålla i sig åtminstone under första halvåret 2027.
Högre priser på minneskretsar är en orsak, samtidigt som Intel har svårt att möta den växande efterfrågan på processorer till datacenter.
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Två personer miste livet
Ytterligare problem har uppstått efter en explosion vid företagets fabrik i Kiryat Gat i Israel i oktober.
Olyckan krävde två människoliv och ledde till att produktionen stoppades i omkring två veckor.
Enligt finanschefen David Zinsner väntas explosionen minska intäkterna med omkring 600 miljoner dollar under två kvartal. Även leveranserna av AI-processorer till molntjänstföretag påverkas.
Intel räknar med att återuppta produktionen i ökad omfattning under veckan, men det är ännu oklart om skadorna får konsekvenser längre fram.
Samtidigt fortsätter bolaget att investera stora summor i sin tillverkningskapacitet.
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Intäkterna ökade ändå
Kapitalutgifterna väntas uppgå till omkring 20 miljarder dollar i år och öka kraftigt under 2027. Finanschefen räknar därför inte med ett positivt kassaflöde under innevarande år.
Vd Lip-Bu Tan arbetar med att vända utvecklingen för Intel, som tappat mark till konkurrenter som Nvidia i takt med AI-boomen. En central del av strategin är att bygga upp företagets kontraktstillverkning av halvledare.
Det tredje kvartalet var samtidigt starkare än väntat. Intäkterna ökade med 21 procent till 16,51 miljarder dollar.
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