Att ha ett stort aktieinnehav är det inte alla centralbanker som satsar på. Men Schweiz har gjort en rejäl vinst på den strategin.
Centralbankens ovanliga strategi blev succé – har tjänat 525 miljarder i år
Schweiz centralbank, Swiss National Bank (SNB), redovisar en vinst på 19,1 miljarder schweizerfranc, motsvarande omkring 227 miljarder kronor, under det tredje kvartalet 2026.
Uppgången drevs framför allt av värdeökningar på guld och investeringar i utländsk valuta.
Därmed uppgår centralbankens sammanlagda vinst under årets första nio månader till 44,2 miljarder franc, motsvarande drygt 525 miljarder kronor, rapporterar CNBC.
Guld har tappat något i år
Det ökar möjligheterna till utdelningar till den schweiziska staten och landets regionala myndigheter efter årets slut.
Kvartalsvinsten var dock nästan 32 procent lägre än motsvarande period i fjol.
Guldinvesteringarna bidrog med 7,6 miljarder franc under kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på 14,3 miljarder franc under det tredje kvartalet 2025.
Guldpriset steg med omkring 66 procent under hela 2025, men utvecklingen har varit betydligt mer volatil i år. Sedan årsskiftet har ädelmetallen tappat mer än 7 procent i värde.
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Äger mycket aktier
Ännu större bidrag kom från centralbankens innehav i utländsk valuta, som genererade en vinst på 11,6 miljarder franc.
Portföljen består bland annat av statsobligationer och aktier på internationella marknader.
Vid utgången av september var 61 procent av valutareserverna placerade i statsobligationer, medan 28 procent bestod av aktier och resterande 11 procent av andra obligationer.
Den schweiziska centralbanken skiljer sig från många andra centralbanker genom sitt omfattande aktieinnehav, vilket Swissinfo har rapporterat om.
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Kan leda till utdelning
Investeringarna sker passivt och följer internationella börsindex snarare än att banken själv väljer enskilda aktier.
Vinsterna kan delas ut till den schweiziska staten och landets kantoner, men någon utdelning är inte garanterad. Den beror på centralbankens helårsresultat och de regler som styr fördelningen.
Centralbankens främsta uppgift är inte att maximera avkastningen på investeringarna, utan att upprätthålla prisstabilitet i Schweiz. Inflationsmålet ligger på mellan 0 och 2 procent.
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