Centralbankens ovanliga strategi blev succé – har tjänat 525 miljarder i år

Schweiz centralbank, Swiss National Bank (SNB), redovisar en vinst på 19,1 miljarder schweizerfranc, motsvarande omkring 227 miljarder kronor, under det tredje kvartalet 2026.

Uppgången drevs framför allt av värdeökningar på guld och investeringar i utländsk valuta.

Därmed uppgår centralbankens sammanlagda vinst under årets första nio månader till 44,2 miljarder franc, motsvarande drygt 525 miljarder kronor, rapporterar CNBC.

Guld har tappat något i år

Det ökar möjligheterna till utdelningar till den schweiziska staten och landets regionala myndigheter efter årets slut.

Kvartalsvinsten var dock nästan 32 procent lägre än motsvarande period i fjol.

Guldinvesteringarna bidrog med 7,6 miljarder franc under kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på 14,3 miljarder franc under det tredje kvartalet 2025.

Guldpriset steg med omkring 66 procent under hela 2025, men utvecklingen har varit betydligt mer volatil i år. Sedan årsskiftet har ädelmetallen tappat mer än 7 procent i värde.

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