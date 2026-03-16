Det geopolitiska läget i världen har medfört ett ökat fokus på leveranskedjor av råvaror. När det kommer till många metaller har Kina en dominerande roll på marknaden och nu vill många se ett ökat oberoende.

I Sverige finns många av de viktiga metaller som används i allt från elektrifieringen till försvarsindustrin. Men vi bryter främst basmetaller som järn, koppar, bly och zink samt en mindre del guld och silver.

Det finns en lång lista av metaller som är efterfrågade på den globala marknaden och som finns i Sverige – men som vi inte bryter i dag.

Vapenmetallen som rusat över 500 procent

Vi pratar alltså om volfram. En av många metaller som Kina mer eller mindre dominerar med kontroll över drygt 69 procent av marknaden, skriver SGU. Därför började priset att rusa kraftigt först när Kina drog in på exporten i samband med handelskriget förra året.

De senaste veckornas intensiva krig har pressat marknaden till nya höjder.

”Under mina tolv år i råvarubranschen, där jag hanterat mängder av både märkliga och fantastiska metaller, har jag aldrig sett en marknad så extremt tajt som volfram är just nu – med undantag för möjligen litium 2021”, säger George Heppel, vice vd för råvaruanalys vid BMO Capital Markets till Mining.com.

Han tillägger: ”Men det här är inte som litium, där det fanns en enorm pipeline av projekt som kunde tas i bruk”.

Militär användning av volfram beräknas öka med 12 procent bara i år enligt Mining.com. Det behövs bland annat i pansarbrytande missiler och pansarfordon.