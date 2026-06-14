Nu har schweizarna sagt sitt – befolkningstaket avgjort i folkomröstning

Det preliminära resultatet visar att 55 procent av väljarna röstade nej till förslaget om att begränsa befolkningen till tio miljoner invånare. Initiativet, som drevs av högerpartiet SVP, fick starkt stöd i landsbygdsområden men mötte motstånd i städerna.

Förslaget hade väckt ovanligt starka känslor i ett land där en tredjedel av invånarna är födda utomlands och där antalet invånare ökat betydligt snabbare än i EU.

EU‑relationerna i fokus efter nederlaget

En central stridsfråga, som Realtid rapporterat om, var att ett befolkningstak skulle tvinga Schweiz att avsluta avtal om fri rörlighet med EU.



Näringslivet varnade för att det skulle försvåra rekryteringen av arbetskraft och riskera att skada relationerna med EU – landets viktigaste handelspartner.

Efter resultatet uppmanar företagsorganisationer regeringen att använda momentum för att ratificera det bilaterala avtalet med EU, rapporterar Reuters.



Paketet, som färdigförhandlades 2024, ska modernisera de befintliga reglerna och säkra fortsatt fri rörlighet och marknadstillträde. EU‑kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnade beskedet och betonade att samarbetet ska fortsätta.

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