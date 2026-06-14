Schweizarna har sagt nej till det omstridda förslaget om ett befolkningstak på tio miljoner invånare – ett initiativ som näringslivet varnade skulle kunna skada ekonomin och relationerna med EU.
Nu har schweizarna sagt sitt – befolkningstaket avgjort i folkomröstning
Det preliminära resultatet visar att 55 procent av väljarna röstade nej till förslaget om att begränsa befolkningen till tio miljoner invånare. Initiativet, som drevs av högerpartiet SVP, fick starkt stöd i landsbygdsområden men mötte motstånd i städerna.
Förslaget hade väckt ovanligt starka känslor i ett land där en tredjedel av invånarna är födda utomlands och där antalet invånare ökat betydligt snabbare än i EU.
EU‑relationerna i fokus efter nederlaget
En central stridsfråga, som Realtid rapporterat om, var att ett befolkningstak skulle tvinga Schweiz att avsluta avtal om fri rörlighet med EU.
Näringslivet varnade för att det skulle försvåra rekryteringen av arbetskraft och riskera att skada relationerna med EU – landets viktigaste handelspartner.
Efter resultatet uppmanar företagsorganisationer regeringen att använda momentum för att ratificera det bilaterala avtalet med EU, rapporterar Reuters.
Paketet, som färdigförhandlades 2024, ska modernisera de befintliga reglerna och säkra fortsatt fri rörlighet och marknadstillträde. EU‑kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnade beskedet och betonade att samarbetet ska fortsätta.
Läs också: Schweiz dilemma: Fri rörlighet eller stängda gränser? – Realtid
Regeringen lovar åtgärder
Justitieminister Beat Jans beskrev utfallet som en signal om stabilitet och öppenhet. Samtidigt lovade han att analysera vilka åtgärder som krävs för att möta väljarnas oro kring bostadsbrist, migration och pressade offentliga tjänster.
”Vi måste ta frågorna på allvar”, sade Jans på en presskonferens där även president Guy Parmelin.
Läs mer: Schweizisk bank kollapsar efter USA:s beslut – Realtid
SVP trappar upp trycket
SVP:s partiledare Marcel Dettling konstaterade att initiativet med befolkningstak var mycket populärt i stora delar av landet och att partiet kommer fortsätta driva frågan.
”Vi har inte löst ett enda problem”, sade han.
Motståndare varnar samtidigt för att debatten nu öppnat en fråga som tidigare varit tabu.
”Anden är ute ur flaskan”, sade den gröna parlamentsledamoten Sibel Arslan.
Läs mer: Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt – Realtid