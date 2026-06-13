Fotbolls-VM tvingar banker att skicka hem anställda

Wall Street-jättarna Goldman Sachs och JPMorgan Chase har infört hårdare kontorskrav, vilket Realtid har rapporterat om förut.

Men nu lättar de tillfälligt på dem för anställda i Nordamerika, och anledningen är inget mindre än fotbolls-VM.

Miljontals supportrar väntas resa mellan matcher och värdstäder, något som bedöms skapa omfattande trafikproblem och stora påfrestningar på kollektivtrafiken.

Särskilt mycket folk i New York

Bankerna har meddelat att anställda i vissa fall kan ansöka om att arbeta hemifrån under dagar då matcher spelas i närheten av deras arbetsplatser.

Åtgärden syftar till att minska problemen med pendling i städer som väntas få ett kraftigt ökat besökstryck under turneringen, skriver Financial Times.

Särskilt området kring New York och New Jersey väntas påverkas. Regionen står värd för åtta VM-matcher, inklusive finalen den 19 juli.

Hundratusentals fotbollsfans väntas samlas i området under de kommande veckorna, vilket redan har fått myndigheter och företag att förbereda sig för ökad trängsel.

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