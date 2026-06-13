I flera månader har de stora investmentbankerna varit noga med att anställda ska jobba på plats. Men när VM kommer till Nordamerika tvärvänder jättarna.
Fotbolls-VM tvingar banker att skicka hem anställda
Wall Street-jättarna Goldman Sachs och JPMorgan Chase har infört hårdare kontorskrav, vilket Realtid har rapporterat om förut.
Men nu lättar de tillfälligt på dem för anställda i Nordamerika, och anledningen är inget mindre än fotbolls-VM.
Miljontals supportrar väntas resa mellan matcher och värdstäder, något som bedöms skapa omfattande trafikproblem och stora påfrestningar på kollektivtrafiken.
Särskilt mycket folk i New York
Bankerna har meddelat att anställda i vissa fall kan ansöka om att arbeta hemifrån under dagar då matcher spelas i närheten av deras arbetsplatser.
Åtgärden syftar till att minska problemen med pendling i städer som väntas få ett kraftigt ökat besökstryck under turneringen, skriver Financial Times.
Särskilt området kring New York och New Jersey väntas påverkas. Regionen står värd för åtta VM-matcher, inklusive finalen den 19 juli.
Hundratusentals fotbollsfans väntas samlas i området under de kommande veckorna, vilket redan har fått myndigheter och företag att förbereda sig för ökad trängsel.
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Har avvecklat distansarbetet
Beskedet är anmärkningsvärt eftersom både Goldman Sachs och JPMorgan under de senaste åren tillhört de mest uttalade förespråkarna för att få tillbaka personalen till kontoren efter pandemin.
Goldman var bland de första storbankerna att avveckla omfattande distansarbete redan 2021, medan JPMorgan förra året införde krav på att de flesta anställda skulle vara på kontoret fem dagar i veckan.
Även Citigroup uppges uppmana medarbetare som arbetar enligt en hybridmodell att i större utsträckning arbeta på distans i de städer som påverkas av VM-turneringen.
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Tåg för matchbesökare
JPMorgans tillfälliga regelverk omfattar anställda i USA, Kanada och Mexiko, de tre länder som står som värdar för mästerskapet.
Beslutet speglar de logistiska utmaningar som arrangemanget väntas medföra under den månad långa turneringen.
Flera transportlösningar har redan justerats för att hantera de stora publikströmmarna.
I New York-området kommer exempelvis vissa tåglinjer att prioritera personer med matchbiljetter under timmarna före avspark vid matcher på MetLife Stadium i New Jersey.
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