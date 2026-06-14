Vd avslöjar: Så lockades Ericsson från Kista

Det krävdes nära tio procent av personalstyrkan och drygt ett års förhandlingar för att Atrium Ljungberg skulle ro i land Sveriges största kontorsuthyrning någonsin. Nu berättar vd:n Annica Ånäs om processen bakom monsteraffären med Ericsson.
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I en längre intervju med Dagens PS beskriver Ånäs hur fastighetsbolaget mobiliserade brett internt efter att den initiala kontakten togs med dem för snart ett år sedan.
”Sedan dess har vi jobbat stenhårt med över 30 personer involverade från oss på olika sätt vilket motsvarar nästan 10 procent av vår totala personalstyrka”, säger hon.
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Ett första steg togs enligt Ånäs för omkring två år sedan, när Ericsson började se över ett möjligt uppbrott från Kista, men det var först för ett år sedan då arbetet för Atrium Ljungberg började.
Göteborgsläget underlättade
Att telekomjätten redan var hyresgäst hos bolaget, med 30 000 kvadratmeter i Göteborg, underlättade.
I ett tidigt skede gick Atrium Ljungberg samman med Castellum i en gemensam pitch, men förhandlingarna sköttes därefter separat.
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Totalt omfattar affären 95 000 kvadratmeter fördelat på sex fastigheter. Atrium Ljungberg hyr ut 58 000 kvadratmeter i Wave, Ekeblad och Trinity, medan Castellum står för cirka 13 000 kvadratmeter. Avtalen löper på 15 år, och Atrium Ljungbergs investering uppgår till 6,2 miljarder kronor. Inflyttningen sker etappvis mellan 2031 och 2033.
Ett betydande tillskott
Om vad affären betyder ekonomiskt säger Ånäs:
”Hyran kommer att ligga på omkring 360 miljoner kronor per år som kan sättas i relation till vår totala omsättning i dag på ungefär 3 miljarder kronor. Så det är ett betydande tillskott för oss.”
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Vad var det då som fick Ericsson att falla för Hagastaden?
Ånäs pekar på områdets inriktning på innovation, som hittills dominerats av life science men som Ericsson väntas bredda. Närheten till vatten och natur vid Brunnsviken lyfts också fram, särskilt eftersom telekombolaget tar emot flera tusen besökare om året.
Läge, läge, läge och ännu mera läge
Ånäs ser samtidigt en tydlig strukturell trend där läget blir allt viktigare. ”På det stora hela har ju fastigheter alltid handlat om ’läge, läge, läge’. Men nu skulle jag säga att det är ’läge, läge, läge, läge'”, säger hon och pekar på att skillnaden mellan A- och B-lägen blivit allt skarpare även i Stockholms innerstad.
Trots affärens storlek blev börsreaktionen kortvarig. Ånäs konstaterar att fastighetssektorn varit lågt värderad under flera år och att internationella investerare flyttat kapital till andra branscher, vilket enligt henne kan förklara att någon tydlig ”Ericsson-effekt” på aktien uteblev.
Hon framhåller samtidigt nettouthyrningen som ett nyckeltal att bevaka.
”Den har legat relativt still i typ tre år men när den börjar vända upp tror jag också fler investerare kommer att börja kliva in och då kan nog effekterna bli ganska stora”, säger Ånäs till Dagens PS.