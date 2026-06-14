Vd avslöjar: Så lockades Ericsson från Kista

I en längre intervju med Dagens PS beskriver Ånäs hur fastighetsbolaget mobiliserade brett internt efter att den initiala kontakten togs med dem för snart ett år sedan.

”Sedan dess har vi jobbat stenhårt med över 30 personer involverade från oss på olika sätt vilket motsvarar nästan 10 procent av vår totala personalstyrka”, säger hon.

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Ett första steg togs enligt Ånäs för omkring två år sedan, när Ericsson började se över ett möjligt uppbrott från Kista, men det var först för ett år sedan då arbetet för Atrium Ljungberg började.

Göteborgsläget underlättade

Att telekomjätten redan var hyresgäst hos bolaget, med 30 000 kvadratmeter i Göteborg, underlättade.

I ett tidigt skede gick Atrium Ljungberg samman med Castellum i en gemensam pitch, men förhandlingarna sköttes därefter separat.

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Totalt omfattar affären 95 000 kvadratmeter fördelat på sex fastigheter. Atrium Ljungberg hyr ut 58 000 kvadratmeter i Wave, Ekeblad och Trinity, medan Castellum står för cirka 13 000 kvadratmeter. Avtalen löper på 15 år, och Atrium Ljungbergs investering uppgår till 6,2 miljarder kronor. Inflyttningen sker etappvis mellan 2031 och 2033.