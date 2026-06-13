Sanktionerna pressar ryskt stål – Sverige gynnas

Rysslands stålproduktion föll till 67 miljoner ton i fjol, den lägsta nivån sedan finanskrisen 2009.

Produktionen har därmed minskat med 12 procent jämfört med 2021, och nedgången fortsatte under första kvartalet i år med ytterligare 10,4 procent.



Bakom fallet ligger två parallella effekter: den ryska hemmamarknaden har krympt snabbt när byggprojekt pausats, bilindustrin tappat fart och hushållens köpkraft försvagats.



Samtidigt har EU och USA stängt sina marknader för ryskt stål efter invasionen av Ukraina. Sanktionerna har slagit ut landets viktigaste exportmarknader och pressat ned produktionen ytterligare.

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Europa får ett stramare utbud

När ryskt stål försvinner från EU‑marknaden minskar det totala utbudet i Europa. Ryssland har tappat omkring 10 miljoner ton i årlig exportvolym sedan 2021, rapporterar Moscow Times.



Detta gör att europeiska priser hålls uppe trots svagare konjunktur. För bygg-, fordons- och verkstadsindustrin innebär det högre kostnader, för företag som SSAB, ArcelorMittal och Voestalpine innebär Rysslands fall en minskad konkurrens

Kina tar större kontroll över flödena

De volymer som tidigare gick till EU och USA styrs nu om mot Kina, som i praktiken blivit den ryska stålindustrins livlina.



Det ger Peking större inflytande över prissättning globalt och gör Europa mer beroende av kinesiska volymbeslut, särskilt i en period där flera europeiska stålverk redan pressas av höga energipriser.

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Ståljättar i ekonomisk kris

De ryska ståljättarna går samtidigt in i ett av sina svagaste år på länge. MMK redovisade en förlust på nästan 15 miljarder rubel under 2025, medan Severstal såg sin vinst falla till en femtedel av nivån före invasionen och tvingades hantera ett negativt kassaflöde.



Sektorns samlade skulder har vuxit till 2,7 biljoner rubel, och andelen problemkrediter ökar snabbt när exportintäkterna fortsätter att falla.

Den civilia ekonomin försvagas

Utvecklingen visar hur sanktionerna nu slår mot en av Rysslands största civila industrier. Stålsektorn har länge fungerat som en ekonomisk motvikt till den snabbt expanderande försvarsindustrin.

För europeiska och nordiska producenter innebär det däremot ett stärkt läge – både kommersiellt och strategiskt.

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