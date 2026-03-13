Kraftigt överskott av kaffe – men blir din kopp billigare?

Flera faktorer bakom

Den starka brasilianska prognosen stöds av flera samverkande faktorer. Gynnsam nederbörd under blomningsperioden, en positiv fas i kaffets tvååriga produktionscykel och bredare användning av avancerade odlingsmetoder har samtliga bidragit.

Den totala odlingsytan väntas växa med 4,1 procent till cirka 1,9 miljoner hektar, medan den genomsnittliga avkastningen beräknas stiga 12,4 procent till 34,2 säckar per hektar.

Delstaten Minas Gerais, Brasiliens största kaffeproducerande region, väntas ensam stå för 32,4 miljoner säckar. Samtidigt väntas de globala kaffelagren vid ingången av säsongen 2025/26 vara de lägsta på över två decennier, vilket innebär att pristrycket kan bestå trots rekordskörden.

Krisen i mellanöstern komplicerar läget

Trots det positiva utbudsläget skapar stängningen av Hormuzsundet ny osäkerhet.

Sedan USA och Israel inledde militära insatser mot Iran i slutet av februari har stora containerrederier, däribland Maersk och CMA CGM, stoppat sina resor genom sundet.

Irans nye högste ledare Mojtaba Khamenei upprepade i sitt första offentliga uttalande sin avsikt att hålla sundet stängt.

Försäkringspremier, bränslekostnader och frakpriser har stigit kraftigt, och råoljepriset passerade tillfälligt 100 dollar per fat under helgen, första gången sedan 2022.

Indirekt effekt på kaffehandeln

Blockaden påverkar inte kaffehandeln direkt, men konsekvenserna för den globala logistiken är märkbara.

Arabicaterminerna noterade en treveckorstoppnotering den 6 mars, och Brasiliens kaffeexport föll med 17,4 procent i februari jämfört med samma period föregående år, rapporterar Food Ingredients First.

Nedgången förklaras delvis av att odlare håller inne bönor för att skjuta försäljningen till skatteåret 2026.

Världens största kaffeköpare signalerar samtidigt en vändpunkt.

JDE Peet’s absorberade 1,6 miljarder euro i kostnadsökningar under 2025 och höjde priserna med 19,5 procent mot konsument, medan Nestlés kaffedivision tappade 130 baspunkter i underliggande rörelsemarginal.

Nestlés finanschef Anna Manz har sagt att bolaget kan räkna med viss marginalförbättring under 2026 om råvarupriserna ligger kvar på nuvarande nivåer.

Låser inte in sig i långa kontrakt längre

Rosterierna har dragit lärdomar av kakaokrisen och undviker att låsa in sig i långsiktiga terminskontrakt.

I stället gör de kortsiktiga inköp som gör det möjligt att följa priserna nedåt.

Analytiker på Expana bedömer att priserna kan fortsätta falla och att många i branschen räknar med nivåer kring 2 dollar per pound inom de närmaste månaderna, rapporterar Food Navigator.

Frågan för branschen är nu om det förbättrade utbudsläget kan kompensera för de stigande logistikkostnaderna, eller om Hormuzkrisen riskerar att fördröja den marginallättnad som tillverkarna så länge har väntat på.