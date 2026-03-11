Nu rasar kaffe och choklad – billigaste bönorna på flera år

Två produkter har stuckit ut extra under inflationsåren. Kaffe och choklad. Kombinationen av dyrare transporter och allmänt högre priser med specifika pristoppar för kaffe- och kakaobönor har inneburit att de bruna favoriterna ofta toppat statistiken över produkterna som blivit dyrast.

Nu är pristopparna ett minne blott. Konsumentpriserna har redan börjat falla i butikerna och lägre kan det gå när producentpriserna fått fullt genomslag.

Nu spricker kaffebubblan

Efter en period av rekorddyra bönor ser vi nu ett trendbrott som skakar om råvarumarknaden. Priset på kaffe har rasat till det lägsta på ett år. Det som tidigare såg ut som en ogenomtränglig prisvägg har nu förvandlats till en säljfest, skriver Barchart.

Sen pristoppen i november har priset rasat över 25 procent, till 2024 års prisnivå.

Nedåtgående trend för kaffe. (Bild: Trading Economics)

För den ekonomiskt medvetne konsumenten är det här den första riktiga signalen på att morgonkoppen snart kan bli betydligt billigare.

Bakom raset ligger en kombination av gynnsamma vädergudar och fyllda lager. Oväntat kraftig nederbörd i Brasilien har radikalt förbättrat utsikterna för skörden, samtidigt som exporten från Vietnam återigen tagit fart.

Med ett växande globalt utbud ser analytiker nu en nedsida där priserna kan pressas ännu lägre. För kafferosterierna innebär detta en välbehövlig lättnad.