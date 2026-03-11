I flera år har vi fått vänja oss med ohämmade prisökningar på två av våra stora favoritvaror. Kaffe- och chokladprodukter har rusat i pris men nu borde det vänta tvärt.
Nu rasar kaffe och choklad – billigaste bönorna på flera år
Två produkter har stuckit ut extra under inflationsåren. Kaffe och choklad. Kombinationen av dyrare transporter och allmänt högre priser med specifika pristoppar för kaffe- och kakaobönor har inneburit att de bruna favoriterna ofta toppat statistiken över produkterna som blivit dyrast.
Nu är pristopparna ett minne blott. Konsumentpriserna har redan börjat falla i butikerna och lägre kan det gå när producentpriserna fått fullt genomslag.
Nu spricker kaffebubblan
Efter en period av rekorddyra bönor ser vi nu ett trendbrott som skakar om råvarumarknaden. Priset på kaffe har rasat till det lägsta på ett år. Det som tidigare såg ut som en ogenomtränglig prisvägg har nu förvandlats till en säljfest, skriver Barchart.
Sen pristoppen i november har priset rasat över 25 procent, till 2024 års prisnivå.
För den ekonomiskt medvetne konsumenten är det här den första riktiga signalen på att morgonkoppen snart kan bli betydligt billigare.
Bakom raset ligger en kombination av gynnsamma vädergudar och fyllda lager. Oväntat kraftig nederbörd i Brasilien har radikalt förbättrat utsikterna för skörden, samtidigt som exporten från Vietnam återigen tagit fart.
Med ett växande globalt utbud ser analytiker nu en nedsida där priserna kan pressas ännu lägre. För kafferosterierna innebär detta en välbehövlig lättnad.
Fullständig priskollaps för kakao
Världsmarknadspriset på kakao har genomgått en dramatisk U-sväng under 2025 och 2026. Efter fjolårets extrema prisrusning, som drev upp kostnaden för chokladkakor till lyxnivåer, har marknaden nu rasat, enligt BBC.
Prisfallet på omkring 40 procent bara i år slår nu undan benen för världens största producenter i Västafrika, där statliga prissättningsmodeller lämnat industrin i ett ekonomiskt vakuum.
Det plötsliga raset beror på en kombination av ökat globalt utbud och en avstannande efterfrågan. Tidigare prischocker tvingade chokladtillverkare att minska både förpackningsstorlekar och kakaohalt, vilket nu ger utslag i statistiken.
För odlare i Ghana och Elfenbenskusten har situationen blivit akut; de sitter fast i kontrakt med priser som internationella köpare inte längre vill betala.
Och butikspriset?
Framtida inflationsrapporter och prisgranskningar kommer alltså att visa sänkta priser på choklad och kaffe. Men någon decimering av priserna får vi glömma, trots rasande priser på insatsvaror och en stark svensk valuta.
Svenska butiker och kaféer har andra prisökningar att ta hänsyn till och prissänkningar sitter generellt längre inne än prishöjningar. Dessutom sitter gamla priser i längre på grund av hur avtalen med grossisterna är utformade.
”Det kan gå igenom en betydande period under 2026 innan man ser någon prislättnad”, säger Scott Amoye, vice vd för råvaror på Guittard Chocolate Co till Bloomberg.