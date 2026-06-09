Analytiker sågar enorm SpaceX-värdering: "Obscent"

Elon Musks rymdbolag SpaceX väntas denna vecka göra entré på Nasdaq i vad som kan bli den största börsnoteringen någonsin.

Bolaget planerar att ta in omkring 75 miljarder dollar och värderas inför noteringen till mellan 1 750 och 2 000 miljarder dollar.

En sådan värdering skulle placera SpaceX bland världens allra största börsbolag, större än flera etablerade teknikjättar och i nivå med de högst värderade företagen globalt.

Krävs stora intäktsökningar

Den höga prislappen har dock mötts av skepsis från flera bedömare.

Kritiken handlar framför allt om att bolagets värdering ligger långt över vad nuvarande intäkter och lönsamhet motiverar, skriver Affärsvärlden.

SpaceX omsatte omkring 19 miljarder dollar under förra året, vilket innebär att bolaget värderas till omkring 100 gånger omsättningen.

Förespråkare menar att investerare inte köper dagens verksamhet utan framtida möjligheter.

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