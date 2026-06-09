En värdering på 100 gånger omsättningen. Det är vad som väntas när SpaceX går in på börsen. Då tackar flera analytiker nej.
Analytiker sågar enorm SpaceX-värdering: "Obscent"
Elon Musks rymdbolag SpaceX väntas denna vecka göra entré på Nasdaq i vad som kan bli den största börsnoteringen någonsin.
Bolaget planerar att ta in omkring 75 miljarder dollar och värderas inför noteringen till mellan 1 750 och 2 000 miljarder dollar.
En sådan värdering skulle placera SpaceX bland världens allra största börsbolag, större än flera etablerade teknikjättar och i nivå med de högst värderade företagen globalt.
Krävs stora intäktsökningar
Den höga prislappen har dock mötts av skepsis från flera bedömare.
Kritiken handlar framför allt om att bolagets värdering ligger långt över vad nuvarande intäkter och lönsamhet motiverar, skriver Affärsvärlden.
SpaceX omsatte omkring 19 miljarder dollar under förra året, vilket innebär att bolaget värderas till omkring 100 gånger omsättningen.
Förespråkare menar att investerare inte köper dagens verksamhet utan framtida möjligheter.
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Tuff konkurrens inom AI
SpaceX har etablerat sig som den dominerande aktören inom kommersiella raketuppskjutningar och satellitkommunikation genom Starlink, som i dag har tusentals satelliter i omloppsbana och en stark position på marknaden för global internetuppkoppling.
Samtidigt har bolaget breddat sin verksamhet genom att integrera AI-bolaget xAI. Den satsningen ses av kritiker som betydligt mer osäker.
Verksamheten kräver stora investeringar i datacenter och infrastruktur samtidigt som konkurrensen inom artificiell intelligens hårdnar.
Frågetecken har också rests kring hur snabbt AI-tjänsten Grok kan vinna mark mot etablerade rivaler.
”Allt måste gå rätt”
Analytiker pekar på att dagens värdering bygger på mycket långtgående antaganden om framtiden.
För att motivera prisnivån krävs enligt flera bedömare att SpaceX inte bara fortsätter dominera uppskjutningsmarknaden utan också lyckas skapa nya intäktskällor.
”Man måste anta att de ska bygga datacenter i rymden, att deras AI-modell blir marknadsledande och att det blir semesterresor till Mars. Allt måste gå rätt, och lite till”, säger Evlis chefsstrateg Valtteri Ahti till Affärsvärlden, och kallar värderingen ”obscen”.
Trots invändningarna väntas intresset för aktien bli mycket stort. Elon Musk har tidigare visat en unik förmåga att locka investerare till visioner som sträcker sig långt bortom traditionella nyckeltal.
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