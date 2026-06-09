09 juni
2026

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Affärer

Oatly‑cheferna redo ta över Kina – när försäljningen rasar

havremjölk och en bild av Kinas flagga
Havredryckstillverkaren Oatly överväger att sälja sin Kina‑verksamhet.(Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT och Getty Images)
Karin Andersen

Karin Andersen

Havredryckstillverkaren Oatlys chefer i Kina överväger att själva köpa ut bolagets Greater China-verksamhet.

Att de lokala cheferna visar intresse trots svag försäljning på den kinesiska marknaden kan ses som ett tecken på att de bedömer att verksamheten har större potential än vad moderbolaget hittills lyckats få ut.

Ett utköp skulle ge dem full kontroll över en marknad där lokala beslut ofta är avgörande. Att Oatly‑aktien är pressad gör dessutom verksamheten billigare att ta över.

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Minskad omsättning för Oatly i Kina

Oatlys omsättning i Greater China minskade med 2,1 procent till 29,3 miljoner dollar under det senaste kvartalet, främst på grund av lägre försäljning inom foodservice. Bolaget räknar med att slutföra översynen under året, rapporterar Bloomberg.

Oatlys aktie har därtill fallit mer än 35 procent de senaste tolv månaderna, vilket ger bolaget ett börsvärde på cirka 257 miljoner dollar.

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Företaget genomför strategisk översyn

Oatly genomför sedan i fjol en strategisk översyn av regionen, där både avknoppning och försäljning ligger på bordet.

Översynen väntas slutföras senare i år, men det är ännu oklart om samtalen leder till en affär.

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