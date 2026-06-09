Nytt stridsflygplan ska försvara Europa – Sverige kan få vara med

Tysk försvarsindustri samlar sig bakom ett nytt initiativ för att utveckla ett europeiskt sjätte generationens stridsflygplan.

Det kommer efter att det omfattande fransk-tyska FCAS-programmet hamnat i djup kris.

Åtta ledande försvars- och flygindustriföretag, med Airbus Defence and Space i spetsen, planerar att presentera en ny allians under flygmässan ILA i Berlin senare i veckan.

Vill avsluta nuvarande projekt

Gruppen, som fått namnet Team Gen 6, består även av bland andra Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA, Diehl Defence och Rohde & Schwarz.

Initiativet kommer bara dagar efter att Tysklands förbundskansler Friedrich Merz meddelat Frankrikes president Emmanuel Macron att det vore bättre att avsluta det gemensamma FCAS-projektet, skriver Financial Times.

Programmet, som värderats till omkring 100 miljarder euro, har under flera år präglats av motsättningar mellan de deltagande ländernas industribolag om ansvarsfördelning, teknik och ledarskap.

FCAS var tänkt att leverera ett nytt stridsflygsystem som skulle utgöra ryggraden i flera europeiska flygvapen från 2040-talet. Förutom Frankrike och Tyskland har även Spanien deltagit i projektet.

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