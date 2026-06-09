Projektet som var tänkt att tillverka stridsplan åt europeiska länder går i graven. Det öppnar dörren för ett helt nytt program.
Nytt stridsflygplan ska försvara Europa – Sverige kan få vara med
Tysk försvarsindustri samlar sig bakom ett nytt initiativ för att utveckla ett europeiskt sjätte generationens stridsflygplan.
Det kommer efter att det omfattande fransk-tyska FCAS-programmet hamnat i djup kris.
Åtta ledande försvars- och flygindustriföretag, med Airbus Defence and Space i spetsen, planerar att presentera en ny allians under flygmässan ILA i Berlin senare i veckan.
Vill avsluta nuvarande projekt
Gruppen, som fått namnet Team Gen 6, består även av bland andra Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA, Diehl Defence och Rohde & Schwarz.
Initiativet kommer bara dagar efter att Tysklands förbundskansler Friedrich Merz meddelat Frankrikes president Emmanuel Macron att det vore bättre att avsluta det gemensamma FCAS-projektet, skriver Financial Times.
Programmet, som värderats till omkring 100 miljarder euro, har under flera år präglats av motsättningar mellan de deltagande ländernas industribolag om ansvarsfördelning, teknik och ledarskap.
FCAS var tänkt att leverera ett nytt stridsflygsystem som skulle utgöra ryggraden i flera europeiska flygvapen från 2040-talet. Förutom Frankrike och Tyskland har även Spanien deltagit i projektet.
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Sverige kan få vara med
Den nya tyska alliansen vill nu visa att landets industri är redo att ta ledningen i utvecklingen av ett framtida europeiskt stridsflygplan.
Ambitionen är att samla kompetens inom flygplan, motorer, sensorer, vapensystem och kommunikationsteknik i ett gemensamt projekt som ska stärka Europas militära självständighet.
Enligt uppgifter övervägs fortsatt samarbete med Spanien. Även Sverige nämns som en möjlig framtida partner i ett nytt europeiskt program, enligt FT.
Behöver hitta en ersättare
Bakgrunden är det snabbt försämrade säkerhetsläget i Europa och de omfattande satsningar på upprustning som nu genomförs i flera länder.
För Tyskland är behovet av en långsiktig ersättare till dagens stridsflygplan särskilt viktigt när landet stärker sitt försvar mot bakgrund av det fortsatta ryska hotet.
Några detaljer om finansiering, tidplan eller teknisk utformning har ännu inte presenterats.
Men bildandet av Team Gen 6 markerar ett tydligt skifte i Europas försvarsindustri och kan bli startskottet för ett nytt tysklett projekt som ska konkurrera om rollen som nästa generations europeiska stridsflyg.
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