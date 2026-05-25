Grundade Nordnet och Avanza – lämnade utan en krona

Under 1990-talet var Sven Chetkovich en av tre personer som byggde upp Nordnet (börskurs Nordnet) på Öhman Fondkommission, och det var han som myntade namnet, som uppkom efter att det ursprungliga förslaget Nordic Net Trade avslogs av Patent- och registreringsverket. Det berättar han i en intervju med Placera.

När trion lämnade Nordnet 1997 startade de, med kapital från den norske affärsängeln Bjørn Braaten, en ny nätmäklare helt från grunden. Även det bolagets namn ska Chetkovich ha kommit på. Inspirationen kom från hans spanska fru och ordet ”avanza”, att avancera.

Kammade hem noll

När Avanza (börskurs Avanza) 2001 såldes till Sven Hagströmers och Mats Qvibergs HQ.se för 74 miljoner kronor, långt under de 480 miljoner bolaget värderats till vid en nyemission året innan, fick Chetkovich ingenting.

Anledningen var en intern konflikt. Han hade skickats till Spanien för att expandera verksamheten, men ville inte som medgrundaren Per Nordlander begärde flytta vidare till Italien. Det ledde till att han isolerades från verksamheten.

”HQ gav ett bud på 400 000 kronor för mina aktier. Det var ett skambud och jag tackade inte ja, säger Chetkovich till Placera.

”Efter en tid löpte budtiden ut och jag fick ingenting i stället.

Har kommit över det

I dag är Avanza värt över 55 miljarder kronor på börsen.

Chetkovich är numera IR-chef på maskinbolaget Mycronic i Täby.

”Att starta Avanza och inte bli rik kändes konstigt, säger han. Men nu har jag kommit över det”, säger han.