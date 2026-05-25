Oljan faller på nya rykten

Påståenden och källuppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal har duggat tätt de senaste dagarna.

Den amerikanske presidenten Donald Trump har påstått att länderna kommit långt i sina förhandlingar, och bland annat Axios har rapporterat utifrån källor att det för oljehandeln viktiga Hormuzsundet kan öppnas om ett avtal blir av.

Terminerna för oljan rasar

Enligt CNBC faller nu oljepriserna tydligt. Juliterminerna för Nordsjöolja och WTI backar med cirka 5 procent och ligger nu på 98,1 respektive 91,4 dollar per fat.

Även augustiterminerna för Nordsjöoljan backar och ligger på cirka 95,4 dollar per fat.