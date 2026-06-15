Starbucks hoppas sälja mer kaffe till sina sydkoreanska kunder genom att lansera Tank Day. Men tajmingen visade sig vara usel.
Starbucks-anställda måste gå historiekurs efter "katastrofal" kampanj
Starbucks lanserade en stor marknadsföringskampanj i maj. Men det blev inte den succé som den amerikanska kafékedjan hade hoppats på.
Istället kopplades kampanjen till en av Sydkoreas mörkaste händelser i modern tid.
Det får nu omfattande konsekvenser för Starbucks verksamhet i landet.
Sammanföll med årsdag
Nästa vecka kommer mer än 2 000 Starbucks-kaféer i Sydkorea att stänga samtidigt under en halv dag för att personalen ska genomgå utbildning i historia, skriver Euronews.
Beslutet kommer efter en uppmärksammad kampanj som väckte starka protester och ledde till fallande försäljning.
Bakgrunden är en kampanj för återanvändbara muggar som genomfördes den 18 maj under namnet ”Tank Day”.
Datumet sammanföll med årsdagen av Gwangjuupproret 1980, då militärregimen slog ned prodemokratiska protester med våld.
Utbröt kraftiga protester
Enligt officiella siffror dödades 165 civila, men många bedömare anser att det verkliga antalet offer var betydligt högre. Händelsen är fortfarande ett känsligt kapitel i Sydkoreas moderna historia.
När kopplingen mellan kampanjen och årsdagen uppmärksammades utbröt kraftiga protester i bland annat Seoul och Gwangju.
Kritiken riktades mot vad många uppfattade som en respektlös och okänslig marknadsföring.
Starbucks Korea drivs genom licens av den sydkoreanska detaljhandelskoncernen Shinsegae Group, som äger en majoritetsandel i verksamheten.
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Måste delta i utbildning
Företaget agerade snabbt efter skandalen och avskedade den sydkoreanska vd samma dag som kontroversen blev offentlig.
Nu genomförs ytterligare åtgärder. På måndag nästa vecka ska samtliga anställda vid Starbucks kaféer genomgå utbildning med fokus på historisk förståelse och social känslighet.
Kaféerna stänger klockan 15 och öppnar inte igen samma dag. Endast ett mindre antal enheter på flygplatser undantas.
Två dagar senare ska även Shinsegaes styrelseordförande Chung Yong-jin och koncernens övriga högsta chefer delta i motsvarande utbildning.
Har funnits flera brister
En intern granskning har enligt företaget identifierat flera brister i processen bakom kampanjen. Bland annat ska reklammaterial ha godkänts utan tillräcklig kontroll och utan juridisk granskning.
Kontroversen fick också politiska följder. Sydkoreas president Lee Jae Myung riktade skarp kritik mot kampanjen under den efterföljande debatten.
Sydkorea är Starbucks tredje största marknad efter USA och Kina.
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