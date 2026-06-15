Starbucks-anställda måste gå historiekurs efter "katastrofal" kampanj

Starbucks lanserade en stor marknadsföringskampanj i maj. Men det blev inte den succé som den amerikanska kafékedjan hade hoppats på.

Istället kopplades kampanjen till en av Sydkoreas mörkaste händelser i modern tid.

Det får nu omfattande konsekvenser för Starbucks verksamhet i landet.

Sammanföll med årsdag

Nästa vecka kommer mer än 2 000 Starbucks-kaféer i Sydkorea att stänga samtidigt under en halv dag för att personalen ska genomgå utbildning i historia, skriver Euronews.

Beslutet kommer efter en uppmärksammad kampanj som väckte starka protester och ledde till fallande försäljning.

Bakgrunden är en kampanj för återanvändbara muggar som genomfördes den 18 maj under namnet ”Tank Day”.

Datumet sammanföll med årsdagen av Gwangjuupproret 1980, då militärregimen slog ned prodemokratiska protester med våld.

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