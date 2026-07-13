Privatrådgivare på SEB misstänks ha tagit miljoner från dödsboet

Rådgivaren utsågs till testamentsexekutor och hade familjens fulla förtroende — men gjorde ett 40‑tal överföringar till sig själv, sin sambo och bekanta under sex års tid.

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Arvingen har inte märkt något

Sonen till den avlidna kvinnan berättar i förhör att han inte kände till några överföringar. Han litade på rådgivaren, som varit nära familjen, och skickade själv pengar till honom i tron att de skulle återbetalas.

Han beskriver, enligt Expressen, sin situation så här:

”Jag trodde han gjorde mig en tjänst. Jag skickade pengar som han skulle föra tillbaka.”

Sonen hade räknat med ett mindre arv på omkring 10 000 euro — en gåva från modern — och säger att han aldrig föreställt sig att miljonbelopp försvunnit.

När polisen frågar rådgivaren om de stora summorna som passerat hans konton, svarar han att han inte känner igen siffrorna och kallar dem ”ofattbara”.

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Rådgivaren upptäcktes efter ett tips

Rådgivaren hävdar i förhör att han använt pengarna för utlägg åt sonen och att han har massvis med kvitton. SEB har dock inte kunnat hitta någon dokumentation som styrker detta.

Fallet upptäcktes efter ett tips om misskötsel i ett annat ärende. SEB granskade rådgivarens övriga uppdrag, avskedade honom och gjorde en polisanmälan.



Tingsrätten har beslutat om kvarstad på närmare sex miljoner kronor för att säkra ett framtida skadestånd.

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