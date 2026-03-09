Skyhöga oljepriset rasar efter uttalande från Trump

Wall Street inledde måndagen i blodrött. Men efter president Donald Trumps utspel om att kriget mot Iran snart kan vara över vände pilarna snabbt uppåt och de stora indexen avslutade på plus.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex klättrat 0,5 procent medan det breda S&P 500-indexet plussade på 0,8 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex slutade på plus 1,4 procent.

Avslutningen följde på en start där den amerikanska börsen, likt de i Europa och Asien dessförinnan, föll kraftigt sedan oljepriset dragit i väg i spåren av Irankriget.

Trump (och börsen) tar ut segern i förskott

Sent på måndagskvällen meddelade så den amerikanske presidenten Donald Trump att kriget mot Iran, som USA inledde tillsammans med Israel kan vara på väg att avslutas.

”Jag tror att (kriget) är väldigt avslutat, i stort sett. De har ingen flotta, ingen kommunikation, de har inget flygvapen”, sade Trump i en intervju med CBS News.

Det gav Wall Street en rejäl skjuts i motsatt riktning samtidigt som oljepriset sjönk dramatiskt till cirka 90 dollar från dagens tidigare toppnivåer runt 120 dollar.