Svenska hushåll: Några av de mest skuldsatta i Europa

Bilden av att sydeuropeiska hushåll lever över sina tillgångar medan nordeuropéer sparar stämmer inte.

Ny Eurostat-statistik, sammanställd av Euronews, visar tvärtom att de mest skuldsatta hushållen finns i det rika norr, inte i de sydeuropeiska ekonomier som brukar beskrivas som kontinentens svaga länkar.

Hushållens skuldsättning i EU låg på 49,4 procent av BNP under 2025, enligt Eurostat. I euroområdet var nivån 50,7 procent. Båda har fallit varje år sedan 2020, då de låg över 60 procent.

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Precis som för företagsskulderna är det sju länder som passerar kommissionens varningsnivå, som för hushåll sätts vid 55 procent av BNP. Alla ligger i norra eller västra Europa.

Kommissionen pekar ut nivån eftersom det historiskt är privat skuldsättning, inte offentlig, som tippat ekonomier in i kreditkriser, finanskrisen 2008 började i hushållens balansräkningar.

Nederländerna och Danmark i topp

Nederländerna toppar listan med 93,5 procent, vilket enligt landets centralbank De Nederlandsche Bank beror på att staten gör det attraktivt att låna till bostad, bland annat genom ränteavdrag och regler som tillåter lån motsvarande hela bostadens värde.

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Skulderna uppvägs dock av stora pensionstillgångar.

Danmark följer på 84,1 procent. Danmarks Nationalbank har länge flaggat för den höga bruttoskulden, samtidigt som den till stor del balanseras av omfattande pensionssparande och fastighetstillgångar.