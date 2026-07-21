Sju EU-länder ligger över kommissionens varningsnivå, och samtliga finns i norra eller västra Europa. Sverige tillhör de mest skuldsatta.
Svenska hushåll: Några av de mest skuldsatta i Europa
Bilden av att sydeuropeiska hushåll lever över sina tillgångar medan nordeuropéer sparar stämmer inte.
Ny Eurostat-statistik, sammanställd av Euronews, visar tvärtom att de mest skuldsatta hushållen finns i det rika norr, inte i de sydeuropeiska ekonomier som brukar beskrivas som kontinentens svaga länkar.
Hushållens skuldsättning i EU låg på 49,4 procent av BNP under 2025, enligt Eurostat. I euroområdet var nivån 50,7 procent. Båda har fallit varje år sedan 2020, då de låg över 60 procent.
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Precis som för företagsskulderna är det sju länder som passerar kommissionens varningsnivå, som för hushåll sätts vid 55 procent av BNP. Alla ligger i norra eller västra Europa.
Kommissionen pekar ut nivån eftersom det historiskt är privat skuldsättning, inte offentlig, som tippat ekonomier in i kreditkriser, finanskrisen 2008 började i hushållens balansräkningar.
Nederländerna och Danmark i topp
Nederländerna toppar listan med 93,5 procent, vilket enligt landets centralbank De Nederlandsche Bank beror på att staten gör det attraktivt att låna till bostad, bland annat genom ränteavdrag och regler som tillåter lån motsvarande hela bostadens värde.
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Skulderna uppvägs dock av stora pensionstillgångar.
Danmark följer på 84,1 procent. Danmarks Nationalbank har länge flaggat för den höga bruttoskulden, samtidigt som den till stor del balanseras av omfattande pensionssparande och fastighetstillgångar.
Sverige känsligt för räntan
Sverige ligger på tredje plats med 82,3 procent och är fortsatt en av Europas mest bolåneberoende ekonomier.
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Rörliga bolåneräntor dominerar marknaden, vilket gör hushållen mycket känsliga för ränteförändringar – en sårbarhet som blev tydlig under ECB:s åtstramningscykel.
Efter Sverige följer Finland (62,9 procent), Luxemburg (60,5), Frankrike (59,5) och Belgien (56,4).
Södern lånar försiktigt
I södra Europa är bilden den omvända.
Italienska hushåll är skuldsatta motsvarande 35,9 procent av BNP, grekiska 38,0 procent och spanska 42,9 procent, samtliga klart under EU-snittet.
Medan flera sydeuropeiska stater hör till unionens mest skuldsatta är hushållen där betydligt försiktigare låntagare än sina nordeuropeiska motsvarigheter.