Experter trodde på oljeprisexplosion – därför har det inte skett

Kriget mellan USA, Israel och Iran har pågått sedan slutet av februari.

Ändå har oljepriset inte stigit så kraftigt som många analytiker befarade.

Jnför konflikten varnade flera bedömare för att ett avbrott i transporterna genom Hormuzsundet skulle kunna driva upp oljepriset till mellan 150 och 200 dollar per fat.

Har inte stuckit iväg

Hittills har utvecklingen blivit betydligt mer dämpad. Brentoljan toppade på omkring 126 dollar per fat, vilket fortfarande är under rekordnivån från 2008.

Efter att USA president Donald Trump i juni avbröt de amerikanska attackerna mot Iran sjönk priset tillbaka och handlades i början av juli åter kring 70 dollar per fat.

En viktig förklaring är den oväntat svaga efterfrågan från Kina, världens största importör av råolja. Landets oljeimport föll till den lägsta nivån på nära ett decennium under juni.

Minskad bränsleexport, ökad användning av eldrivna taxibilar och lägre aktivitet inom den petrokemiska industrin har bidragit till att dämpa den globala efterfrågan.

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