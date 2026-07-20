Upp till 200 dollar sades det att ett fat råolja skulle kunna kosta på grund av kriget i Mellanöstern. Så har det dock inte blivit.
Experter trodde på oljeprisexplosion – därför har det inte skett
Kriget mellan USA, Israel och Iran har pågått sedan slutet av februari.
Ändå har oljepriset inte stigit så kraftigt som många analytiker befarade.
Jnför konflikten varnade flera bedömare för att ett avbrott i transporterna genom Hormuzsundet skulle kunna driva upp oljepriset till mellan 150 och 200 dollar per fat.
Har inte stuckit iväg
Hittills har utvecklingen blivit betydligt mer dämpad. Brentoljan toppade på omkring 126 dollar per fat, vilket fortfarande är under rekordnivån från 2008.
Efter att USA president Donald Trump i juni avbröt de amerikanska attackerna mot Iran sjönk priset tillbaka och handlades i början av juli åter kring 70 dollar per fat.
En viktig förklaring är den oväntat svaga efterfrågan från Kina, världens största importör av råolja. Landets oljeimport föll till den lägsta nivån på nära ett decennium under juni.
Minskad bränsleexport, ökad användning av eldrivna taxibilar och lägre aktivitet inom den petrokemiska industrin har bidragit till att dämpa den globala efterfrågan.
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USA har pumpat upp mer
Samtidigt har USA ökat sin oljeproduktion till rekordnivåer. Produktionen uppgick i april till nästan 14 miljoner fat per dag, skriver Reuters.
Dessutom har USA tillsammans med andra medlemsländer i Internationella energiorganet, IEA, släppt ut stora mängder olja från strategiska reserver för att mildra effekterna av störningar i utbudet.
Marknaden har också påverkats av återkommande besked från Donald Trump om möjliga fredslösningar och återupptagna transporter genom Hormuzsundet.
De tvära svängningarna har gjort många investerare försiktiga med att ta stora positioner i tron på stigande oljepriser, vilket bidragit till lägre aktivitet på terminsmarknaden.
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Fått begränsad effekt
Ytterligare en faktor är att oljeexporten genom Hormuzsundet delvis har återhämtats under perioder.
Saudiarabien har dessutom ökat leveranserna från hamnen Yanbu vid Röda havet, vilket har kompenserat för en del av bortfallet från Persiska viken.
Handlare pekar också på att det fortfarande finns gott om fysisk råolja på marknaden. Det har gjort att de senaste upptrappningarna av konflikten fått begränsad effekt på priset.
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