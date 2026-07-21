Novo Nordisk vill stoppa rivalens reklam: "Avsiktligt vilseledande"

Novo Nordisk och Eli Lilly är två världsbolag och stora konkurrenter, inte minst på den lukrativa marknaden för viktminskningsläkemedel.

Nu har Novo Nordisk stämt sin rival och anklagar bolaget för vilseledande marknadsföring av sina läkemedel mot fetma och diabetes.

Stämningsansökan lämnades på tisdagen in till en federal domstol i New Jersey.

Menar att de är avsiktligt vilseledande

Enligt Novo Nordisk bygger Eli Lillys reklamkampanjer på föråldrade kliniska studiedata, skriver Financial Times.

Det danska läkemedelsbolaget hävdar att Lilly därmed felaktigt ger intrycket att fetmaläkemedlet Zepbound ger större genomsnittlig viktnedgång än Novos konkurrerande preparat Wegovy.

Novo Nordisk anklagar också Eli Lilly för att felaktigt påstå att diabetesläkemedlet Mounjaro är effektivare än Ozempic när det gäller att sänka blodsockernivåer.

I stämningen beskrivs reklamkampanjen som avsiktligt vilseledande och utformad för att få patienter att tro att Eli Lillys behandlingar är mer effektiva än konkurrentens.

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