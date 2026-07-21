Det tuffa fetmakriget har nu trappats upp ytterligare en nivå. Eli Lilly kommer att få försvara sig i rättssalen mot Novo Nordisks anklagelser.
Novo Nordisk vill stoppa rivalens reklam: "Avsiktligt vilseledande"
Novo Nordisk och Eli Lilly är två världsbolag och stora konkurrenter, inte minst på den lukrativa marknaden för viktminskningsläkemedel.
Nu har Novo Nordisk stämt sin rival och anklagar bolaget för vilseledande marknadsföring av sina läkemedel mot fetma och diabetes.
Stämningsansökan lämnades på tisdagen in till en federal domstol i New Jersey.
Menar att de är avsiktligt vilseledande
Enligt Novo Nordisk bygger Eli Lillys reklamkampanjer på föråldrade kliniska studiedata, skriver Financial Times.
Det danska läkemedelsbolaget hävdar att Lilly därmed felaktigt ger intrycket att fetmaläkemedlet Zepbound ger större genomsnittlig viktnedgång än Novos konkurrerande preparat Wegovy.
Novo Nordisk anklagar också Eli Lilly för att felaktigt påstå att diabetesläkemedlet Mounjaro är effektivare än Ozempic när det gäller att sänka blodsockernivåer.
I stämningen beskrivs reklamkampanjen som avsiktligt vilseledande och utformad för att få patienter att tro att Eli Lillys behandlingar är mer effektiva än konkurrentens.
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Vill stoppa marknadsföringen helt
Bolaget begär att domstolen förbjuder Eli Lilly att fortsätta använda den aktuella marknadsföringen och kräver dessutom att bolaget publicerar rättelser.
Novo Nordisk vill också få ersättning motsvarande de vinster som Eli Lilly enligt bolaget har gjort till följd av kampanjen.
Enligt Novo Nordisks chefsjurist John Kuckelman skickade bolaget redan i april ett formellt krav till Eli Lilly om att upphöra med marknadsföringen. Han uppger att bolaget aldrig fick något svar.
I stället lade Eli Lilly till en kort ansvarsfriskrivning där det framgår att den högsta FDA-godkända dosen av Wegovy, 7,2 milligram, inte ingick i de studier som låg till grund för jämförelserna med Zepbound.
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Stor marknad väntar
Novo Nordisk anser att detta inte räcker för att rätta till vad bolaget beskriver som vilseledande reklam.
Eli Lilly har ännu inte kommenterat anklagelserna eller lämnat in något svar till domstolen.
Tvisten kommer samtidigt som båda bolagen satsar stort på nya orala läkemedel mot fetma, ett område som väntas kraftigt öka användningen av behandlingarna.
Novo Nordisk lanserade sin tablettversion av Wegovy i USA i januari, medan Eli Lillys motsvarande behandling blev tillgänglig i april.
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