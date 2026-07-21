Einride expanderar i USA genom att förvärva mjukvarubolaget Flipturn i en helaktiefinansierad affär värderad till 38,4 miljoner dollar. Det meddelade det svenska fraktteknikbolaget på tisdagen.
Svenska Einride köper laddningsbolag för 38 miljoner dollar
Flipturn utvecklar programvara för laddning och energihantering för elektriska fordonsflottor och betjänar Fortune 500-bolag, stora flott- och laddningsoperatörer samt kommersiella fastighetsägare i Nordamerika.
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Enligt Investing.com tillför förvärvet över 250 megawatt laddningskapacitet till Einrides portfölj, vilket mer än fördubblar bolagets energi under förvaltning.
Kan bli fler aktier om mål uppfylls
Köpeskillingen betalas i Einrides amerikanska depåaktier (ADS) vid avslut, där antalet aktier bestäms utifrån ett volymviktat genomsnitt räknat från den 10 juni.
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Vid måndagens stängning låg det snittet på omkring 10 dollar per aktie. Flipturns aktieägare kan även få ytterligare aktier om vissa milstolpar uppfylls. Transaktionen väntas slutföras i juli 2026, förutsatt sedvanliga villkor och regulatoriska godkännanden.
Använder sig av AI
Flipturns teknik använder AI för att förutsäga laddningstider, optimera effektleverans och anpassa sig till batteribeteendet i flottan.
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Den ska integreras med Einrides AI-plattform Saga AI, som enligt bolaget har stöttat över 19 miljoner elektriska mil världen över.
”Det här förvärvet är ett avgörande steg i vår skalningsstrategi i USA”, säger Einrides vd Roozbeh Charli enligt Investing.com. Flipturns medgrundare och vd Katie Siegel uppger att kunderna behåller samma team och plattform som i dag.
Skakig börsdebut
Förvärvet kommer knappt sex veckor efter Einrides skakiga börsdebut. Bolaget, grundat i Stockholm 2016, noterades på Nasdaq den 10 juni via en spac-fusion med Legato.
Affären bedömdes kunna tillföra runt 3 miljarder kronor i nytt kapital, men enligt EFN valde 98 procent av ägarna av stamaktier i Legato bort att fortsätta som ägare i Einride.
Aktien rusade inledningsvis från drygt 15 till som mest 34 dollar innan ett brant fall tog vid. Redan under debutveckan var kursen ned närmare 33 procent, rapporterade EFN.
Under 2025 omsatte Einride 458 miljoner kronor med en samlad förlust på 1,7 miljarder kronor.