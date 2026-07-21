Svenska Einride köper laddningsbolag för 38 miljoner dollar

Flipturn utvecklar programvara för laddning och energihantering för elektriska fordonsflottor och betjänar Fortune 500-bolag, stora flott- och laddningsoperatörer samt kommersiella fastighetsägare i Nordamerika.

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Enligt Investing.com tillför förvärvet över 250 megawatt laddningskapacitet till Einrides portfölj, vilket mer än fördubblar bolagets energi under förvaltning.

Kan bli fler aktier om mål uppfylls

Köpeskillingen betalas i Einrides amerikanska depåaktier (ADS) vid avslut, där antalet aktier bestäms utifrån ett volymviktat genomsnitt räknat från den 10 juni.

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Vid måndagens stängning låg det snittet på omkring 10 dollar per aktie. Flipturns aktieägare kan även få ytterligare aktier om vissa milstolpar uppfylls. Transaktionen väntas slutföras i juli 2026, förutsatt sedvanliga villkor och regulatoriska godkännanden.