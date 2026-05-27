Industrin fruktar ny inflationsvåg – ekonomerna ifrågasätts

Enligt IKEM:s senaste industribarometer uppger företag inom plast-, kemi- och gummiindustrin att kunder har börjat bygga lager för att säkra leveranser och skydda sig mot nya prisökningar på energi och råvaror.

Bakom påfyllandet av lager ligger både rädsla för tomma leveranser och oro för en kostnadsinflation liknande den som följde på Rysslands invasion av Ukraina, dessutom har konkurrenter i södra Europa och Mellanöstern fått problem att leverera order.

Prisuppgångarna kan sprida sig

IKEM:s medlemsföretag, inom kemi-, plast-, läkemedels- och raffinaderiindustrin, sektorer som tillsammans svarar för omkring 27 procent av svensk industri , vittnar redan om prisuppgångar på energiintensiva råvaror som olja, gas och mineralgödsel, något som enligt IKEM:s chefsekonom Carl Eckerdal snabbt sprider sig till resten av ekonomin.

Eckerdal är kritisk mot att bankernas prognoser missar bilden från golvet, och menar att bankekonomer saknar den direkta insynen i industrins kostnadsläge som han själv har.

”Om krisen i Iran inte får en upplösning som snabbt resulterar i minskade energipriser, så kommer bank efter bank få skruva upp sina KPI- och KPIF-prognoser mot slutet av året”, säger han till EFN.

Inflationsförväntningar är höga globalt

Oron är inte begränsad till Sverige.

De amerikanska konsumenternas inflationsförväntningar stiger kraftigt, och Fed-guvernören Christopher Waller varnar för att en serie prischocker kan förändra konsumenternas psykologi och riskera att inflationen biter sig fast på en högre nivå.

Samtidigt växer oron för för att inflation växer även bland investerare.

Trots det väljer många att inte öka innehavet i inflationsskyddade obligationer, vilket väcker frågor om huruvida obligationsmarknaden ger en rättvisande bild av det verkliga inflationsläget.