Den finska verkstadskoncernen Wärtsilä investerar totalt 230 miljoner euro, motsvarande 2,5 miljarder kronor, i sitt teknikcenter i Vasa. Det är bolagets största tilläggsinvestering sedan 2018.
Wärtsilä investerar 2,5 miljarder i Finland – trots skepsism
Satsningen kommer i två delar. 140 miljoner euro kommunicerades i februari, och på tisdagen presenterades ytterligare 90 miljoner euro för att öka den tekniska produktionskapaciteten vid Sustainable Technology Hub i Vasa i Finland.
Den sammanlagda kapaciteten ökar med 120 procent jämfört med 2025.
”Efterfrågan kommer hålla i sig en lång tid framöver, det fyller oss med tillförsikt för framtiden, säger vd Håkan Agnevall till Dagens industri.
Datacenterefterfrågan bara växer
Investeringen drivs av den snabbt växande efterfrågan på kraft till datacenter. Sedan bolagets första datacenterorder i juli 2025 har börsvärdet nästan dubblerats, från 11,6 till 20,7 miljarder euro.
Trots framgången har analytikerkåren blivit allt mer skeptisk, andelen som sätter ”sälj” på aktien uppgår nu till 47 procent, mot 25 procent i juni förra året. Agnevall avfärdar oron och menar att bolaget inte ser någon avmattning i efterfrågan under de kommande tolv månaderna.
Teknikcentret i Vasa, som öppnade 2022, omfattar i dag 90 000 kvadratmeter och sysselsätter över 3 800 medarbetare. Sedan planerna på anläggningen presenterades 2018 har Wärtsilä totalt investerat över 490 miljoner euro i hubben.
Ingen ångest
På frågan om datacenterboomen riskerar att vara en bubbla pekar han på att kunderna tänker långsiktigt, och att ”företags-AI” snarare än chatbotar driver investeringarna.
”Just nu är vi bara i början på den resan, säger han till Di.
Agnevall själv verkar obekymrad. Inför investerarträffar i London lät han spela upp James Browns ”I Feel Good”.
”Ångest, ångest är min arvedel som Pär Lagerkvist sa. Nej, jag har ingen ångest”, säger han till EFN.