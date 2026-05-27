Wärtsilä investerar 2,5 miljarder i Finland – trots skepsism

Satsningen kommer i två delar. 140 miljoner euro kommunicerades i februari, och på tisdagen presenterades ytterligare 90 miljoner euro för att öka den tekniska produktionskapaciteten vid Sustainable Technology Hub i Vasa i Finland.

Den sammanlagda kapaciteten ökar med 120 procent jämfört med 2025.

”Efterfrågan kommer hålla i sig en lång tid framöver, det fyller oss med tillförsikt för framtiden, säger vd Håkan Agnevall till Dagens industri.

Datacenterefterfrågan bara växer

Investeringen drivs av den snabbt växande efterfrågan på kraft till datacenter. Sedan bolagets första datacenterorder i juli 2025 har börsvärdet nästan dubblerats, från 11,6 till 20,7 miljarder euro.

Trots framgången har analytikerkåren blivit allt mer skeptisk, andelen som sätter ”sälj” på aktien uppgår nu till 47 procent, mot 25 procent i juni förra året. Agnevall avfärdar oron och menar att bolaget inte ser någon avmattning i efterfrågan under de kommande tolv månaderna.

Teknikcentret i Vasa, som öppnade 2022, omfattar i dag 90 000 kvadratmeter och sysselsätter över 3 800 medarbetare. Sedan planerna på anläggningen presenterades 2018 har Wärtsilä totalt investerat över 490 miljoner euro i hubben.