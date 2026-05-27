EU överväg arktisk oljeborrning – investerare protesterar

Enligt interna EU-dokument, överväger Bryssel att frångå sin sedan 2021 uttalade målsättning om att ”hålla olja, kol och gas i marken” i Arktis, det skriver Financial Times.

En översyn av EU:s arktiska policy väntas presenteras till hösten.

En senior EU-tjänsteman uppger för FT att unionen sannolikt kommer att mjuka upp sin ståndpunkt, mot bakgrund av det förändrade geopolitiska läget och behovet av att diversifiera energiförsörjningen.

Norge vill se arktisk borrning

Norge, som är Europas största garleverantör men inte EU-medlem, har under lång tid lobbat för att Bryssel ska överge sitt motstånd mot arktisk borrning.

Landet hänvisar bland annat till att Barentshavet, där den norska arktiska utvinningen är tänkt att ske, är isfritt och inte arktiskt i traditionell bemärkelse.

Ett EU-kursomslag gynna Norge mest av alla, och en norsk tjänsteman beskriver det som ”fantastiskt för Norge”.