EU utvärderar ett potentiellt kursomslag i synen på olje- och gasborrning i Arktis. Förändringen drivs fram av det energikris som Irankrigets effekter på globala energimarknader utlöst, men möter nu kraftigt motstånd från nordiska investerare och finansinstitut.
EU överväg arktisk oljeborrning – investerare protesterar
Enligt interna EU-dokument, överväger Bryssel att frångå sin sedan 2021 uttalade målsättning om att ”hålla olja, kol och gas i marken” i Arktis, det skriver Financial Times.
En översyn av EU:s arktiska policy väntas presenteras till hösten.
En senior EU-tjänsteman uppger för FT att unionen sannolikt kommer att mjuka upp sin ståndpunkt, mot bakgrund av det förändrade geopolitiska läget och behovet av att diversifiera energiförsörjningen.
Norge vill se arktisk borrning
Norge, som är Europas största garleverantör men inte EU-medlem, har under lång tid lobbat för att Bryssel ska överge sitt motstånd mot arktisk borrning.
Landet hänvisar bland annat till att Barentshavet, där den norska arktiska utvinningen är tänkt att ske, är isfritt och inte arktiskt i traditionell bemärkelse.
Ett EU-kursomslag gynna Norge mest av alla, och en norsk tjänsteman beskriver det som ”fantastiskt för Norge”.
Investerare sätter sig emot
Mitt i denna diskussion har dock tolv finansiella institutioner, däribland Nordea Asset Management, i ett brev uppmanat EU-kommissionen att hålla fast vid sin nuvarande linje, skriver Reuters.
Brevet, som organiserades av Nordic Center for Sustainable Finance och den danska pensionsfonden Sampension, har samlat över 130 undertecknare från finans- och energisektorn, fackföreningar och civilsamhället, enligt Oilprice.com.
I brevet varnar undertecknarna för att Arktis är ett av planetens mest sårbara ekosystem, och att ytterligare olje- och gasutvinning riskerar att orsaka irreversibla miljöskador.
Simuleringar visar att mer än 90 procent av utspilld olja i delar av Barentshavet inte skulle kunna återvinnas.
Löser inte det akuta problemet
Undertecknarna betonar också att ny arktisk utvinning inte kan lösa det akuta energiproblemet – det tar mer än ett decennium innan nya fält kan producera.
Jacob Ehlerth Jorgensen, ESG-chef på Sampension, säger till Reuters att fonden visserligen stödjer Norges roll som energileverantör, men att arktisk borrning inte är svaret på Europas energisäkerhetsutmaningar.
EU har till följd av Irankriget ökat sin import av amerikansk råolja för att kompensera för förlorade leveranser från Mellanöstern.
Men enligt analytiker från Carlyle Group, riskerar dessa lager att ta slut på kort sikt, vilket ökar trycket på EU att hitta alternativa försörjningskällor.
En talesperson för EU-kommissionen bekräftar för Reuters att en översyn pågår ”i ljuset av det nya geopolitiska och geoekonomiska sammanhanget”, men understryker att inga slutsatser ännu dragits.