Gödselkrisen: Kina inför exportkvoter

Kinas tullmyndighet har inte svarat på frågor från nyhetsbyrån om uppgifterna.

Nyheten rapporteras sedan det stängda Hormuzsundet och förstörda anläggningar runt Persiska viken till följd av Irankriget har skapat global brist.

Växande kris för gödsel

Världsmarknadspriset på kvävegödsel har till följd av produktions- och leveransstörningar – parallellt med kraftiga lyft för globala priser på olja, gas, ammoniak, fosfat och svavel – rusat sedan USA:s och Israels bombkrig mot Iran inleddes den 28 februari.

Den 27 februari låg kvävegödselpriset på 484 dollar per ton, vilket kan jämföras med toppnoteringarna i april på över 850 dollar per ton.