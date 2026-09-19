Ett stiftelseägt svenskt möbelbolag hålls fram som förebild för amerikanskt näringsliv. Samtidigt visar koncernens egna siffror att prissänkningarna kostat.
Ikea lyfts fram som motmedel mot USA:s pressade medelklass
Ikeas prisstrategi lyfts fram som ett föredöme för amerikanska storbolag i en debattartikel i affärsmagasinet Fortune. Skribent är Katica Roy, vd för mjukvarubolaget Pipeline och verksam som ekonom.
Hennes tes är att amerikanska bolag svarar på en pressad medelklass med att rikta om sortimentet mot höginkomsttagare och föra kostnadsökningar vidare till kunden. Ingka Group, Ikeas största franchisetagare, gör enligt henne tvärtom och sänker priset för att ta volym.
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Bakgrunden är den tudelning som präglat den amerikanska konsumentmarknaden. De 20 procent av hushållen med högst inkomst svarar för närmare 60 procent av all privat konsumtion, och flera ekonomer beskriver numera utvecklingen som E-formad snarare än K-formad.
Volym i stället för omsättning
Under det brutna räkenskapsår som avslutades i augusti 2025 sjönk Ingkas omsättning med 0,9 procent till 41,5 miljarder euro. Samtidigt steg rörelseresultatet från 1,3 till 1,5 miljarder euro och nettovinsten till 1,4 miljarder euro. Antalet sålda enheter ökade med 1,6 procent och butiksbesöken med 1,3 procent.
Ingka ägs av den nederländska stiftelsen Stichting Ingka Foundation. Av nettovinsten återinvesteras 85 procent i verksamheten, medan resterande 15 procent går till stiftelsen.
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Vd Juvencio Maeztu har beskrivit att bolagets viktigaste nyckeltal inte är omsättningen, utan i hur många hem Ikea finns. Han hänvisar också till en instruktion från grundaren Ingvar Kamprad om att tänka 200 år framåt.
Maeztu tillträdde hösten 2025 och genomförde kort därefter en omorganisation där var tredje post i koncernledningen försvann.
Vinsten föll hos varumärkesägaren
Ikea drivs som en franchisekonstruktion, och utvecklingen skiljer sig åt mellan delarna. Medan Ingka stärkte sitt rörelseresultat föll varumärkesägaren Inter Ikeas vinst med 26 procent under samma räkenskapsår, enligt Bloomberg som en direkt följd av prissänkningarna.
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Enligt samma rapportering går kedjan genom sin tuffaste period sedan starten 1943, med hårdnande konkurrens från Amazon och Temu samt stigande virkespriser. Bolaget har svarat med vad ledningen kallar den största omvandlingen i företagets historia.
Ingkas innevarande räkenskapsår stängde den 31 augusti och redovisas först i höst.
Varsel parallellt med AI-satsningen
Ikea har samtidigt uppmärksammats för sitt sätt att hantera automatisering. Chatboten Billie sköter i dag 74 procent av kundärendena, och omkring 8 500 kundtjänstmedarbetare har skolats om till inredningsrådgivare vid 24 fjärrförsäljningscenter. Kanalen omsatte 1,25 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret.
Parallellt varslade Inter Ikea i maj 850 tjänster globalt, varav omkring 300 i Sverige. Det var det tredje sparpaketet på två månader. Finansdirektören Henrik Elm hänvisade då till höga räntor, tullkrig och inflation och till att bolaget sänkt priserna med tio procent, vilket i sin tur pressade resultatet.