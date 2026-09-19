Ikea lyfts fram som motmedel mot USA:s pressade medelklass

Ikeas prisstrategi lyfts fram som ett föredöme för amerikanska storbolag i en debattartikel i affärsmagasinet Fortune. Skribent är Katica Roy, vd för mjukvarubolaget Pipeline och verksam som ekonom.

Hennes tes är att amerikanska bolag svarar på en pressad medelklass med att rikta om sortimentet mot höginkomsttagare och föra kostnadsökningar vidare till kunden. Ingka Group, Ikeas största franchisetagare, gör enligt henne tvärtom och sänker priset för att ta volym.

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Bakgrunden är den tudelning som präglat den amerikanska konsumentmarknaden. De 20 procent av hushållen med högst inkomst svarar för närmare 60 procent av all privat konsumtion, och flera ekonomer beskriver numera utvecklingen som E-formad snarare än K-formad.

Volym i stället för omsättning

Under det brutna räkenskapsår som avslutades i augusti 2025 sjönk Ingkas omsättning med 0,9 procent till 41,5 miljarder euro. Samtidigt steg rörelseresultatet från 1,3 till 1,5 miljarder euro och nettovinsten till 1,4 miljarder euro. Antalet sålda enheter ökade med 1,6 procent och butiksbesöken med 1,3 procent.

Ingka ägs av den nederländska stiftelsen Stichting Ingka Foundation. Av nettovinsten återinvesteras 85 procent i verksamheten, medan resterande 15 procent går till stiftelsen.

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Vd Juvencio Maeztu har beskrivit att bolagets viktigaste nyckeltal inte är omsättningen, utan i hur många hem Ikea finns. Han hänvisar också till en instruktion från grundaren Ingvar Kamprad om att tänka 200 år framåt.

Maeztu tillträdde hösten 2025 och genomförde kort därefter en omorganisation där var tredje post i koncernledningen försvann.