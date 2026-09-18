Husqvarna kan vara på väg mot sin första förlust i ett tredje kvartal sedan avknoppningen från Electrolux 2006. Det spår Pareto Securities, som samtidigt sänker riktkursen och varnar för att bolagets sparpaket riskerar att gå åt till prissänkningar snarare än till värdeskapande.
Husqvarna kan göra förlust – för första gången på tjugo år
Analyshuset upprepar rekommendationen behåll för trädgårds- och skogsproduktbolaget men sänker riktkursen till 35 kronor från 37, rapporterar EFN. Aktien backade på fredagen.
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Det är andra gången på kort tid som Pareto skruvar ned sin syn på bolaget, i juli sänktes riktkursen från 39 till 37 kronor.
Långt under konsensus
Tredje kvartalet är säsongsmässigt Husqvarnas näst sämsta, men bolaget har aldrig redovisat en förlust under perioden sedan börsnoteringen för tjugo år sedan.
Snittförväntningarna bland sju analytiker ligger enligt Factset på en rörelsevinst om 178 miljoner kronor. Pareto räknar i stället med ett negativt justerat rörelseresultat.
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Bakom prognosen ligger en svag utförsäljning under andra kvartalet som antas ha tvingat fram prissänkningar, i kombination med ett varmt sommarväder som slagit mot efterfrågan på robotgräsklippare och service.
Banken sänker sitt ebit-estimat för 2026 med 12 procent och väntar sig att resultatet krymper med 2 procent trots besparingar på en miljard kronor, skriver Börsvärlden.
Fyra sparpaket – men tveksam effekt
Sedan 2022 har Husqvarna lanserat fyra sparprogram, och Pareto räknar med att besparingarna nästa år uppgår till 3 miljarder kronor. Frågan är vad pengarna används till.
”Besparingarna kommer bli defensiva snarare än värdeskapande”, skriver analyshuset, som pekar ut prispressen inom robotik som den enskilt största risken – och räknar med att konkurrensen hårdnar snarare än avtar.
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Husqvarna har länge varit världsledande inom robotgräsklippare, en av koncernens mest lönsamma produktkategorier. De senaste åren har positionen utmanats av kinesiska aktörer, framför allt i de lägre prissegmenten.
Tre sekler och en havererad kurs
Bolaget grundades som vapensmedja i Huskvarna 1689 och har genom åren tillverkat allt från symaskiner och mopeder till dagens motorsågar och gräsklippare. Organisk tillväxt har dock uteblivit sedan 2021, och tre fjärdedelar av börsvärdet har raderats från toppen. Aktien handlas i dag under kursen vid avknoppningen.
Största ägare är Investor med 33,9 procent av rösterna, följt av Lundbergs på 25,8 procent och Bosch på 4,5 procent.
Fredrik Lundberg har i en EFN-intervju kallat Husqvarna sin sämsta investering någonsin och menat att bolaget inte har skötts väl, samtidigt som han uttryckt förhoppningar om den nya ledningen. Torbjörn Lööf tog över som ordförande vid stämman 2025 och Glen Instone tillträdde som vd i juli samma år.