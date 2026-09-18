Husqvarna kan göra förlust – för första gången på tjugo år

Analyshuset upprepar rekommendationen behåll för trädgårds- och skogsproduktbolaget men sänker riktkursen till 35 kronor från 37, rapporterar EFN. Aktien backade på fredagen.

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Det är andra gången på kort tid som Pareto skruvar ned sin syn på bolaget, i juli sänktes riktkursen från 39 till 37 kronor.

Långt under konsensus

Tredje kvartalet är säsongsmässigt Husqvarnas näst sämsta, men bolaget har aldrig redovisat en förlust under perioden sedan börsnoteringen för tjugo år sedan.

Snittförväntningarna bland sju analytiker ligger enligt Factset på en rörelsevinst om 178 miljoner kronor. Pareto räknar i stället med ett negativt justerat rörelseresultat.

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Bakom prognosen ligger en svag utförsäljning under andra kvartalet som antas ha tvingat fram prissänkningar, i kombination med ett varmt sommarväder som slagit mot efterfrågan på robotgräsklippare och service.

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