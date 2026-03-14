Medelklassen i kläm när ekonomin blir "E-formad"

Den amerikanska ekonomin beskrevs under 2025 ofta som ”K-formad”, en bild av hur välbärgade hushåll fortsatte spendera medan låginkomsttagare halkar efter.

Nu menar ekonomer att verkligheten har blivit mer komplex.

En tredje grupp, medelklassen, skiljer ut sig med ett allt mer pressat konsumtionsmönster, vilket gör att bokstaven E bättre fångar ekonomins nuvarande form.

Tre nivåer av konsumtion

Heather Long, chefekonom på Navy Federal Credit Union, tillhör dem som tidigare använde uttrycket K-formad ekonomi. Nu beskriver hon i stället ekonomin som E-formad, med tre tydliga skikt av konsumentbeteende, skriver CNBC.

I toppen återfinns höginkomsttagarna, som fortsätter att spendera trots höga priser.

Enligt en analys från Moody’s Analytics står de 20 procent med högst inkomst för närmare 60 procent av all privat konsumtion i USA.

Flera företag inom livsmedel och besöksnäring satsar alltmer på premiumsegmentet för att fånga dessa köpstarka konsumenter. Kreditkortsbolag som Chase och American Express har också höjt årsavgifterna på sina exklusiva kort kraftigt.

I mitten befinner sig medelklassen, som Long kallar ”Costco-ekonomin”.

Det handlar om hushåll som inte befinner sig i akut kris, men som i allt högre grad handlar hos lågpris- och partihandelskedjor för att få pengarna att räcka.

”De spenderar på ett nervöst sätt”, säger Long till CNBC. Medelklassen betalar fortfarande sina räkningar, men kännbara prisökningar på enskilda varor,kött, ägg, dagligvaror, skapar stress i vågor.

Längst ned finns de hushåll som i allt större utsträckning finansierar sin konsumtion med kreditkort och köp-nu-betala-senare-lösningar.

Bland dem som tjänar mellan 25 000 och 49 999 dollar om året uppger 59 procent att de burit ett kreditkortssaldo från en månad till en annan vid minst ett tillfälle det senaste året. Det enligt Federal Reserves senaste undersökning av hushållens ekonomi.