Warren Buffett slutar – 10 saker som inte fanns när han började

Tio saker som inte fanns när Buffett började

Mycket har hänt sedan den då 40 år gamle Buffett från Omaha Nebraska tog över som ordförande 1970. Här är bara några av de saker som inte fanns när han började.

1. Nasdaq. Världens första helelektroniska aktiemarknad öppnade den 8 februari 1971. Buffett hann alltså bli Berkshire-ordförande före Nasdaq.

2. Microsoft. Bill Gates och Paul Allen grundade bolaget 1975.

3. Apple. Steve Jobs och Steve Wozniak startade Apple 1976.

4. Bloomberg. Michael Bloomberg grundade föregångaren Innovative Market Systems först 1981.

5. CNN. Ted Turners dygnet-runt-kanal började sända 1980.

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6. Indexfonden för småsparare. Vanguards första indexfond riktad till privatpersoner lanserades 1976.

7. IBM:s persondator. IBM PC kom 1981. När Buffett tillträdde var persondatorn ännu inte en etablerad produktkategori.

8. Mobiltelefonen som kommersiell produkt. Den första handhållna mobiltelefonen som gick att köpa kom 1983 – tretton år efter att Buffett blivit ordförande.

9. Webben. Tim Berners-Lee skapade World Wide Web 1989–1990. Internets föregångare Arpanet kopplade visserligen ihop sina första noder redan hösten 1969, men webbläsaren och det internet allmänheten känner låg två decennier bort.

10. Berkshire som industrikoncern. Buffett hade tagit kontroll över bolaget redan 1965, men Berkshire var fortfarande starkt förknippat med sin textilverksamhet. Imperiet av försäkring, järnväg, energi och investeringar hade knappt börjat ta form.

Avkastningen har varit en konstant

Redan under Buffetts första år som ordförande ökade Berkshires bokförda värde per aktie med 12 procent, mot 3,9 procent för S&P 500 inklusive utdelningar.

Under Buffetts tid har Berkshire levererat 19,7 procent i årlig avkastning till aktieägarna, ungefär det dubbla mot S&P 500.

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Han tog över en havererad textilfabrik i New England vid 34 års ålder och gjorde den under sex decennier till en koncern med 44,5 miljarder dollar i rörelseresultat i fjol och närmare 400 000 anställda. Konglomeratet är i dag värt omkring 1 000 miljarder dollar.

Buffetts förmögenhet, byggd på Berkshire-aktier, var värd över 140 miljarder dollar i juli 2026. Sedan 2006 har han skänkt bort aktier för ungefär 66 miljarder dollar.

Nasdaq hann alltså både födas, digitalisera börshandeln och bli hem för några av världens största företag.

Buffett satt kvar.