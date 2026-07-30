Ikea går emot strömmen i AI-krisen

Bolaget har låtit sin AI ta över rutinärendenm och samtidigt skolat om runt 8 500 kundtjänstmedarbetare till mer avancerade roller eller till försäljningsinriktade inredningsrådgivare.

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Kärnan i strategin är att mänsklig kontakt behandlas som en intäktsdrivare snarare än en kostnad att banta bort, skriver Fortune.

Från enkla frågor till komplex rådgivning

Chatboten Billie, uppkallad efter Ikeas ikoniska Billy-bokhylla, lanserades 2021 för att svara på återkommande frågor som öppettider och orderstatus.

Under sina första två år klarade boten 47 procent av kundärendena på egen hand, en andel som nu stigit till 74 procent.

Istället för att säga upp personalen vars uppgifter automatiserades bort valde Ikea att träna om dem.

Rådgivarna utbildas i fem till sex veckor och hjälper i dag kunder att planera rum och möblera hemma från 24 fjärrförsäljningscenter som täcker 31 länder.

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Satsningen har blivit Ikeas snabbast växande försäljningskanal, med en årlig tillväxt på mellan 15 och 20 procent. Enligt Fortune omsatte centren 1,25 miljarder euro senaste räkenskapsåret, och nöjdhetsindexet internt har lyft från 60 till 89 procent sedan Billie infördes.

Betalsajten Pymnts har pekat på att automatiseringen dessutom gav Ikea närmare 13 miljoner euro i driftsbesparingar innan rådgivningsaffären ens börjat generera intäkter.