Pengar har länge varit status i det amerikanska samhället. Men många av den nya generationens miljonärer vill inte skylta med sin förmögenhet.
Techchefer köper lyxhus – i hemlighet
En ny trend växer fram på den amerikanska lyxbostadsmarknaden.
Förmögna techprofiler och AI-chefer i Silicon Valley väljer i allt större utsträckning att köpa mångmiljonvillor utan att lämna tydliga spår efter sig.
Genom bolagsstrukturer, sekretessupplägg och diskreta försäljningsprocesser försöker de undvika offentlig exponering.
Syns inte offentligt
Fenomenet beskrivs som ”stealth wealth”, där anonymitet och säkerhet blivit viktigare än att visa upp förmögenhet, skriver Fortune.
I stället för traditionella bostadsannonser och öppna budgivningar sker många affärer helt utanför den öppna marknaden.
Så kallade whisper listings cirkulerar enbart mellan ett fåtal exklusiva mäklare och publiceras aldrig på vanliga bostadsplattformar.
Utvecklingen har tagit fart i takt med den kraftiga förmögenhetstillväxten inom AI-sektorn. Samtidigt har säkerhetsoron ökat bland ledande techpersoner.
Kontroversiell koppling
Att kopplas till AI-industrin har blivit mer kontroversiellt och flera profiler uppges vilja minimera mängden personlig information som finns tillgänglig offentligt.
I praktiken innebär uppläggen att bostäder köps via LLC-bolag eller sekretessfonder där ägarens namn inte syns direkt i offentliga register.
I vissa fall används externa företrädare för att ytterligare försvåra identifiering av den verkliga ägaren.
Även vardagliga tjänster som leveranser och abonnemang registreras ibland på bolagsnamn i stället för privatpersoner.
Märks i flera städer
Mäklarnas roll har samtidigt förändrats. På den exklusiva marknaden fungerar de allt oftare som mellanhänder mellan köpare, säljare och externa leverantörer för att skydda klienternas identitet genom hela processen.
Trenden märks inte bara i Silicon Valley. Off market-försäljningar har ökat kraftigt även i New York, särskilt i Brooklyn och Manhattan.
En växande andel exklusiva bostäder säljs numera utan offentlig marknadsföring.
Men sekretessen har ett pris. Bostäder som säljs utanför den öppna marknaden tenderar att få lägre slutpriser eftersom färre köpare får möjlighet att lägga bud.
Har fått kritik
Amerikanska analyser visar att off market-affärer i genomsnitt säljs billigare än bostäder som exponeras brett på marknaden.
Utvecklingen har också väckt uppmärksamhet hos branschorganisationer och tillsynsaktörer.
Kritiker menar att den ökade hemlighetsfullheten riskerar att minska transparensen på bostadsmarknaden och göra det svårare att säkerställa rättvis prissättning.
