Techchefer köper lyxhus – i hemlighet

En ny trend växer fram på den amerikanska lyxbostadsmarknaden.

Förmögna techprofiler och AI-chefer i Silicon Valley väljer i allt större utsträckning att köpa mångmiljonvillor utan att lämna tydliga spår efter sig.

Genom bolagsstrukturer, sekretessupplägg och diskreta försäljningsprocesser försöker de undvika offentlig exponering.

Syns inte offentligt

Fenomenet beskrivs som ”stealth wealth”, där anonymitet och säkerhet blivit viktigare än att visa upp förmögenhet, skriver Fortune.

I stället för traditionella bostadsannonser och öppna budgivningar sker många affärer helt utanför den öppna marknaden.

Så kallade whisper listings cirkulerar enbart mellan ett fåtal exklusiva mäklare och publiceras aldrig på vanliga bostadsplattformar.

Utvecklingen har tagit fart i takt med den kraftiga förmögenhetstillväxten inom AI-sektorn. Samtidigt har säkerhetsoron ökat bland ledande techpersoner.