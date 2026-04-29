8 000 dollar per uns, eller drygt 70-procentig ökning från dagens pris. Det är ett scenario som Deutsche Bank målar upp när man siar om priset på guld.
Flykt från dollarn banar väg för mycket dyrare guld
USA:s och Israels angrepp mot Iran har pressat priset på guld. I tre intervjuer sökte vi svaret på detta nya lägre guldpris. Men nu kommer nya prognoser som pekar uppåt.
Deutsche Bank skriver att en allt mer fragmenterad värld banar väg för en dollar med en svagare global position, vilket alltså kan spela guldet rätt i händerna.
Deutsche: Kand riva guld till 8 000 dollar per uns
När de geopolitiska spänningarna stiger och tilliten till traditionella reservvalutor naggas i kanten, söker sig kapitalet till trygghet. Om trenden fortsätter handlar det om ett fundamentalt skifte, skriver Mining.com.
Det är inte enbart de dominerande guldnationerna, Kina, Ryssland, Indien och Turkiet, som dammsuger marknaden på ädelmetallen. Enligt Deutsche Bank har köpmönstret breddats betydligt och inkluderar nu även länder som Kazakstan, Saudiarabien, Qatar, Egypten och Förenade Arabemiraten.
Om denna trend håller i sig förutspår banken att guldets andel av de globala centralbanksreserverna realistiskt kan stiga till 40 procent, upp från dagens 30 procent. Vid en sådan allokering visar Deutsche Banks simuleringar att guldpriset kan nå 8 000 dollar per uns inom fem år. En uppgång på över 70 procent från nuvarande nivåer.
Analytikerna menar att vi nu ser början på en ”avdollarisering” där centralbanker världen över letar efter alternativ. Detta skapar en historisk efterfrågan på fysiskt guld.
För den ekonomiskt aktive investeraren innebär detta ett helt nytt landskap. Om dollarns hegemoni vacklar, kan det nuvarande guldpriset snart ses som ett fynd.
Strategiska vägval för portföljen
Det är inte bara konflikt som driver på. Kombinationen av osäker penningpolitik och global fragmentering gör att guldets roll som ”safe haven” blir viktigare än på decennier.
Om Deutsche Banks profetia slår in står marknaden inför en brutal omvärdering. Potentialen för en 70-procentig uppgång skapar en unik möjlighet, men av den senaste tiden lär vi oss att även guld kan vara volatilt och bär risk för investeraren.
