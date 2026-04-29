Flykt från dollarn banar väg för mycket dyrare guld

USA:s och Israels angrepp mot Iran har pressat priset på guld. I tre intervjuer sökte vi svaret på detta nya lägre guldpris. Men nu kommer nya prognoser som pekar uppåt.

Deutsche Bank skriver att en allt mer fragmenterad värld banar väg för en dollar med en svagare global position, vilket alltså kan spela guldet rätt i händerna.

Deutsche: Kand riva guld till 8 000 dollar per uns

När de geopolitiska spänningarna stiger och tilliten till traditionella reservvalutor naggas i kanten, söker sig kapitalet till trygghet. Om trenden fortsätter handlar det om ett fundamentalt skifte, skriver Mining.com.

Det är inte enbart de dominerande guldnationerna, Kina, Ryssland, Indien och Turkiet, som dammsuger marknaden på ädelmetallen. Enligt Deutsche Bank har köpmönstret breddats betydligt och inkluderar nu även länder som Kazakstan, Saudiarabien, Qatar, Egypten och Förenade Arabemiraten.

Om denna trend håller i sig förutspår banken att guldets andel av de globala centralbanksreserverna realistiskt kan stiga till 40 procent, upp från dagens 30 procent. Vid en sådan allokering visar Deutsche Banks simuleringar att guldpriset kan nå 8 000 dollar per uns inom fem år. En uppgång på över 70 procent från nuvarande nivåer.

Analytikerna menar att vi nu ser början på en ”avdollarisering” där centralbanker världen över letar efter alternativ. Detta skapar en historisk efterfrågan på fysiskt guld.

För den ekonomiskt aktive investeraren innebär detta ett helt nytt landskap. Om dollarns hegemoni vacklar, kan det nuvarande guldpriset snart ses som ett fynd.

