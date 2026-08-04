Gripenpilotens försvarsfond satsar i Sverige – backar AI-teknik mot drönare

Finsk-svenska Monava har stängt en runda på runt 500 000 euro med Max Villmans Gungnir Capital som största investerare.

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Med i rundan finns även Foundry Ventures och Hede Capital. Det rapporterar Breakit.

Hör det radarn inte ser

Monava utvecklar sensorer som kombinerar avancerad akustik med AI för att upptäcka, spåra och klassificera drönare, utan att själva störa ut.

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De behändiga enheterna kan placeras på allt från fordon till mindre fartyg, och tekniken finns redan i Norden och Ukraina genom en försvarsupphandling.

Med kapitalet ska bolaget skala upp för att möta efterfrågan.

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Enligt vd Alexander Hebbe överstiger antalet förfrågningar bolagets förväntningar dagligen, och orderboken kräver en snabb uppväxling av organisationen.