Stridspilotens försvarsfond Gungnir Capital gör sin tredje investering, och den första i ett svenskt bolag. Cirka fem miljoner kronor går till Monava, som med akustik och AI kan höra och spåra drönare som radar missar.
Gripenpilotens försvarsfond satsar i Sverige – backar AI-teknik mot drönare
Finsk-svenska Monava har stängt en runda på runt 500 000 euro med Max Villmans Gungnir Capital som största investerare.
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Med i rundan finns även Foundry Ventures och Hede Capital. Det rapporterar Breakit.
Hör det radarn inte ser
Monava utvecklar sensorer som kombinerar avancerad akustik med AI för att upptäcka, spåra och klassificera drönare, utan att själva störa ut.
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De behändiga enheterna kan placeras på allt från fordon till mindre fartyg, och tekniken finns redan i Norden och Ukraina genom en försvarsupphandling.
Med kapitalet ska bolaget skala upp för att möta efterfrågan.
Enligt vd Alexander Hebbe överstiger antalet förfrågningar bolagets förväntningar dagligen, och orderboken kräver en snabb uppväxling av organisationen.
”Exakt den sortens bolag”
För Villman är affären strategisk. Han pekar på att drönare i dag står för omkring 70 procent av alla förluster i kriget i Ukraina, och att motmedel därför blivit affärskritiska.
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Monava löser enligt honom ett verkligt operativt problem med teknik som fungerar i fält, precis den typ av bolag som Gungnir finns till för att backa. Bolaget befinner sig dessutom i skärningen mellan AI, mjukvara och hårdvara, något fonden tror mycket på.
Monava omsatte 1,1 miljoner kronor 2025, med ett resultat på 25 000 kronor.
Tredje innehavet – först på hemmaplan
Namnet Gungnir är hämtat från Odens spjut i nordisk mytologi.
Monava är fondens tredje investering och den första svenska; sedan tidigare finns finska luftskeppsbolaget Kelluu och danska Acodyne, som bygger autonoma fraktdrönare, i portföljen.
Gungnir Capital lanserades i januari av Villman, tidigare Gripen-pilot, tillsammans med SSAB- och Sandvik-veteranen Olof Faxander samt den norska finansprofilen Einar Skerven.
Fonden, som Realtid tidigare berättat om, riktar in sig på tidiga europeiska Defence Tech-bolag inom bland annat autonomi, drönare och mjukvara.
Satsningen sker i ett hett drönarklimat, där konkurrensen om kontrakten är stenhård. Det blev inte minst tydligt när Daniel Eks Helsing utklassade Peter Thiel-backade Stark i militära tester i höstas.