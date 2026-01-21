Från cockpit till kapital: Stridspilot lanserar försvarsfond för Europa

Lärdomar från Ukraina driver omställningen

Ukrainas sätt att hantera försvarsinnovation har blivit en lärobok för västerländska försvarsupphandlingar.

Landet kunde snabbt vända sin civila techsektor till militära lösningar. De har visat hur drönare och mjukvara kan utvecklas snabbt med civil utvecklingsmetodik.

”De bryr sig inte om hur lösningen ser ut, de bryr sig om hur väl problemet löses. Det är det som är så spännande nu”, förklarar Villman.

Han konstaterar att försvarsmateriel har blivit dyrare per enhet varje år, till skillnad från mobiltelefoner och datorer som, även om de blivit dyrare, blir bättre per krona.

För att bryta den kostnadskurvan krävs ökad konkurrens och små innovativa bolag menar Villman.

Mjukvara och autonomi i fokus

Villman pekar på flera områden där han ser störst potential: autonomi och drönare, mjukvara, AI och edge computing.

Särskilt mjukvara lyfter han fram som ett område där försvaret historiskt varit svagt.

”Något man är väldigt dålig på är mjukvara. Mjukvara har man ingen uppfattning om hur man ska upphandla på något bra sätt”, säger han.

Fonden är “agnostisk” när det gäller specifika teknologiområden och vill ha mandat att investera även i vapen och sprängämnen.

Det viktigaste är att hitta företag där teamet kan bidra med både militärt och investeringstekniskt kunnande.

Varning för ”defensewashing”

Parallellt med det genuina intresset som finns nu varnar Villman för vad han kallar ”defensewashing”, företag och fonder som bara sprinklar lite försvarsinvesteringar på toppen när sektorn är i ropet.

”Det blir ju så när en sektor är het. Det kommer komma in människor och en del av dem kommer inte vara seriösa”, konstaterar han.

Men grundinställningen är positiv till att fler smarta grundare väljer att starta försvarsbolag istället för till exempel SaaS-bolag.

Långsiktig säkerhetspolitisk drivkraft

Till skillnad från många andra heta investeringsteman drivs försvarsinvesteringar av långsiktiga geopolitiska realiteter snarare än teknologiska trender.

Villman är övertygad om att även om kriget i Ukraina skulle ta slut förblir den säkerhetspolitiska situationen ansträngd.

”Det här är committade offentliga pengar under minst tio år, för att inte säga längre. Om man är intresserad av avkastning ska man definitivt hoppa på försvar”, säger han.

Intresset från bolagen är redan stort. Gungnir Capital får in många bolag varje vecka som söker en investerare som faktiskt förstår försvar och kan bidra med mer än bara kapital.

Svensk Defence Tech tar fart

Villman ser att svensk Defence Tech fortfarande är i ett tidigt skede men att mycket händer under ytan.

Ett genombrott kom i november 2024 när insikten slog igenom att Europa inte längre kan förlita sig på amerikanska leveranser. Hela 70 procent av försvarsmaterielen i Europa var tidigare amerikansk.

“Vi kan inte bara köpa amerikanskt längre”, säger Villman.

Fonden har valt namnet Gungnir, Odens spjut i nordisk mytologi, som enligt legenderna alltid träffar rätt. Med två svenskar och en norrman i grundarteamet kändes det passande.

Är det ert motto? Att ni alltid träffar rätt?

“Nej det vet jag inte om det är. Venture funkar så ju så att det är en liten del av investeringarna som sedan driver avkastningen. Men som helhet ska vi leverera en fantastisk avkastning till våra investerare. Och samtidigt hjälpa Europa bygga upp säkerhet”, avslutar Villman.