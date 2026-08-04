Fusionsrykte sänkte Astra Zeneca – då köper småspararna dippen

Enligt uppgifter till Financial Times har Astra Zeneca fört preliminära samtal med amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb (BMS) om en sammanslagning, som skulle bli en av de största affärerna i läkemedelsindustrins historia.

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Beskedet fick aktien att falla 9,5 procent på måndagen, den sjätte sämsta börsdagen hittills för läkemedelsjätten.

Det var det andra stora kursfallet på kort tid. Den 9 juli föll aktien 7,5 procent efter en studiemiss, och på en månad har aktien rasat nära 22 procent. Det motsvarar det omkring 597 miljarder kronor i börsvärde – lika mycket som två Handelsbanken, eller ett halvt Investor.

Nätspararna tryckte på köpknappen

Det branta fallet fick småspararna att agera. Astra Zeneca var den klart mest köpta aktien hos Nordnet, Avanza och Montrose under måndagen, enligt Dagens industri.

Hos Avanza var aktien nio gånger mer köpt än tvåan på listan.

”Många lockas när det sker så här stora nedställ, vi såg exakt samma sak i juli när aktien föll på studieresultaten”, säger Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson till Di.

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Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg pekar på att kunderna ser förbi riskerna och köper ett erkänt defensivt bolag med stabil vinsthistorik.

Hos Montrose var nettoköpen fem gånger större i Astra Zeneca än i tvåan Millicom, och aktien fanns inte ens på topplistan på säljsidan, ett tecken på att det handlar om långsiktiga investerare snarare än traders, enligt sparekonomen Nicklas Andersson.