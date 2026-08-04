Rysslands enda tv-tillverkare tvingas lägga ner

Rysslands enda inhemska tillverkare av tv-apparater har försatts i konkurs efter beslut i en domstol i Moskva.

Företaget Kvant grundades 2016 och hade sin produktion i Zelenograd utanför den ryska huvudstaden

Men till slut klarade man inte av den växande skuldbördan.

Flera stora fordringsägare

Konkursansökan lämnades in förra året av elektronikåterförsäljaren DNS, som hävdade att Kvant hade obetalda skulder på drygt 654 miljoner rubel, motsvarande omkring 77 miljoner kronor.

Därefter anslöt sig ytterligare 24 fordringsägare till processen, rapporterar The Moscow Times.

Enligt domstolshandlingar uppgår de godkända fordringarna nu till totalt 4,15 miljarder rubel, eller knappt en halv miljard kronor.

Bland de största fordringsägarna finns storbanken Sberbank och teknikbolaget Yandex.

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