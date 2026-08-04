Kvant var den enda tillverkaren som producerade tv-apparater på rysk mark. Men nu är det slut med det.
Rysslands enda tv-tillverkare tvingas lägga ner
Rysslands enda inhemska tillverkare av tv-apparater har försatts i konkurs efter beslut i en domstol i Moskva.
Företaget Kvant grundades 2016 och hade sin produktion i Zelenograd utanför den ryska huvudstaden
Men till slut klarade man inte av den växande skuldbördan.
Flera stora fordringsägare
Konkursansökan lämnades in förra året av elektronikåterförsäljaren DNS, som hävdade att Kvant hade obetalda skulder på drygt 654 miljoner rubel, motsvarande omkring 77 miljoner kronor.
Därefter anslöt sig ytterligare 24 fordringsägare till processen, rapporterar The Moscow Times.
Enligt domstolshandlingar uppgår de godkända fordringarna nu till totalt 4,15 miljarder rubel, eller knappt en halv miljard kronor.
Bland de största fordringsägarna finns storbanken Sberbank och teknikbolaget Yandex.
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Komponenter stoppades
Kvant var registrerat hos Rysslands industri- och handelsdepartement som landets enda inhemska tv-tillverkare.
Företaget producerade bland annat tv-apparater åt elektronikjätten DNS under varumärket Irbis, men den tillverkningen upphörde under 2025 efter svag efterfrågan och höga produktionskostnader.
Företagets situation förvärrades när de kinesiska leverantörerna TCL och Xiaomi under 2024 stoppade leveranser av komponenter till fabriken.
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Omsättningen rasade
Beslutet uppges ha fattats för att minska risken för sekundära sanktioner kopplade till handeln med Ryssland.
Omsättningen föll från 13,1 miljarder rubel under 2023 till 4,9 miljarder rubel året därpå. Under det senaste verksamhetsåret rasade intäkterna till endast 45 miljoner rubel.
Samtidigt redovisade bolaget en förlust på 387 miljoner rubel och lämnade efter sig obetalda löner till anställda värda tiotals miljoner rubel.
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