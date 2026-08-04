Revolut-vd:n Nik Storonsky fick tips om att köpa en ny yacht av en exklusiv mäklarfirma. Nu vill de ha en del av kakan.
Bankstjärnan köpte båt för 3,8 miljarder – stäms av lyxmäklare
Revoluts grundare och vd Nik Storonsky har gjort sig känd som en frispråkig och ambitiös företagsledare.
Nu stäms han i en domstol i London av lyxmäklaren Cecil Wright & Partners efter köpet av en superyacht värd omkring 350 miljoner euro, eller över 3,8 miljarder kronor.
Mäklarfirman kräver 17,5 miljoner euro i provision och hävdar att den spelade en avgörande roll i affären, trots att köpet slutligen genomfördes direkt mellan säljare och köpare.
Höll på att byggas
Enligt handlingar som lämnats in till High Court i London kontaktades Cecil Wright hösten 2024 av en rådgivare till Storonskys familjekontor med uppdraget att hjälpa till att bygga en ny lyxyacht, skriver Financial Times.
Året därpå ska rådgivaren även ha efterfrågat en båt som kunde köpas under tiden.
Mäklarfirman uppger att den rekommenderade en 102 meter lång superyacht som då var under byggnation hos den tyska tillverkaren Lürssen.
Båten beskrivs som utrustat med bland annat en glasbottnad infinitypool, strandklubb, gym och ett kryoterapirum.
I januari 2026 informerades mäklaren om att Storonsky i stället hade köpt båten direkt av den kanadensiske entreprenören och tidigare ishockeyspelaren Patrick Dovigi.
Läs mer: Rabatt på att hyra yacht i Medelhavet i sommar. Dagens PS
Vill ha provision
Cecil Wright anser att företaget har rätt till en provision motsvarande fem procent av köpeskillingen eftersom det var den avgörande länken som ledde fram till affären.
Storonskys familjekontor bestrider kravet och uppger att stämningen saknar grund samt att den kommer att bemötas i domstol.
Affären har också en komplicerad bakgrund. Superyachten beställdes ursprungligen av Dovigi men såldes senare vidare till en brasiliansk ägare.
Efter att denne greps i samband med en utredning om misstänkt omfattande bedrägeri under 2025 köpte Dovigi tillbaka båten, innan det senare såldes vidare till Storonsky.
Cecil Wright & Partners är en av världens mest välkända mäklarfirmor inom lyxbåtar och har medverkat vid flera av de största och dyraste yachtprojekten internationellt.
Läs mer: Välj rätt AI-modell – annars kan det bli dyrt. Dagens PS