Bankstjärnan köpte båt för 3,8 miljarder – stäms av lyxmäklare

Revoluts grundare och vd Nik Storonsky har gjort sig känd som en frispråkig och ambitiös företagsledare.

Nu stäms han i en domstol i London av lyxmäklaren Cecil Wright & Partners efter köpet av en superyacht värd omkring 350 miljoner euro, eller över 3,8 miljarder kronor.

Mäklarfirman kräver 17,5 miljoner euro i provision och hävdar att den spelade en avgörande roll i affären, trots att köpet slutligen genomfördes direkt mellan säljare och köpare.

Höll på att byggas

Enligt handlingar som lämnats in till High Court i London kontaktades Cecil Wright hösten 2024 av en rådgivare till Storonskys familjekontor med uppdraget att hjälpa till att bygga en ny lyxyacht, skriver Financial Times.

Året därpå ska rådgivaren även ha efterfrågat en båt som kunde köpas under tiden.

Mäklarfirman uppger att den rekommenderade en 102 meter lång superyacht som då var under byggnation hos den tyska tillverkaren Lürssen.

Båten beskrivs som utrustat med bland annat en glasbottnad infinitypool, strandklubb, gym och ett kryoterapirum.

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I januari 2026 informerades mäklaren om att Storonsky i stället hade köpt båten direkt av den kanadensiske entreprenören och tidigare ishockeyspelaren Patrick Dovigi.

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