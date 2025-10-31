Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök.
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund.
Bolaget värderades till 500 miljoner dollar i sin senaste finansieringsrunda och har till och med vunnit ett preliminärt kontrakt värt 300 miljoner euro för att leverera autonoma stridsdrönare till tyska Bundeswehr.
Men när det var dags att visa vad drönartekniken dugde till i verkliga förhållanden blev resultatet katastrofalt.
Miljardregn över drönare – är Pentagon-uppgången en bubbla?
När Pentagon öppnar plånboken för sex miljarder dollar rusar drönaraktierna. Men tyska finansexperter slår larm: börsvärdena stämmer inte med verkligheten.
Katastrof vid test
Under övningen ”Haraka Storm” i Kenya tidigare i oktober, där Stark testades tillsammans med konkurrenterna Helsing och ARX Robotics, missade företagets Virtus-drönare målet vid båda försöken. Vid ett tillfälle fattade ett batteri eld när drönaren träffade marken, enligt Financial Times.
Situationen var inte bättre vid den tyska övningen nära Munster i Niedersachsen.
Där misslyckades Stark återigen vid två försök framför en stor publik av soldater och företrädare för försvarsindustrin.
Vid ett tillfälle tappade en Virtus-drönare kontrollen helt och kraschade i ett skogsparti där den inte kunde bärgas.
Daniel Eks bolag dominerade
Samtidigt som Stark kämpade visade konkurrenten Helsing, där Spotify-grundaren Daniel Ek är huvudägare, upp imponerande resultat.
I Kenya lyckades Helsing med fem träffar med sin nyare modell HX-2. Medan företaget i Tyskland träffade målet 17 gånger av 17 försök.
”Det var en katastrof för Stark. De har översålt sina kapaciteter och nu får de betala priset”, säger en person med insyn i den tyska övningen till FT.
Bolaget försvarar sig
Stark själva har en annan syn på misslyckandena. I ett uttalande säger företaget:
”Vi har inte kraschat en eller två gånger, vi har kraschat hundra gånger. Så testar, utvecklar och levererar vi försvarsteknik som Virtus till frontlinjerna i Ukraina.”
Bara några dagar före Kenya-testerna hade Starks nye vd Uwe Horstmann berättat för BBC att bolaget skulle öppna en fabrik i brittiska Swindon i november 2025. Den ska ha potential att skapa över 100 arbetstillfällen
I en intervju med tyska NTV sade Horstmann att ”vi får feedback på att Virtus är bland de absolut bästa prestanda”.
Får se vem som får uppdragen
Horstmann, som också är partner på riskkapitalföretaget Project A, en av Starks finansiärer, lovade att bolaget skulle vara redo att producera ”tusentals” drönare från januari 2026.
Tyskland har planerat att tilldela Helsing, Stark och försvarsjätten Rheinmetall kontrakt på upp till 12 000 drönare tillsammans, skriver Dagens PS.
Men efter de senaste testresultaten återstår det att se om Stark kommer att behålla sin del av den lukrativa ordern.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
