Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels

Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund.

Bolaget värderades till 500 miljoner dollar i sin senaste finansieringsrunda och har till och med vunnit ett preliminärt kontrakt värt 300 miljoner euro för att leverera autonoma stridsdrönare till tyska Bundeswehr.

Men när det var dags att visa vad drönartekniken dugde till i verkliga förhållanden blev resultatet katastrofalt.

Katastrof vid test

Under övningen ”Haraka Storm” i Kenya tidigare i oktober, där Stark testades tillsammans med konkurrenterna Helsing och ARX Robotics, missade företagets Virtus-drönare målet vid båda försöken. Vid ett tillfälle fattade ett batteri eld när drönaren träffade marken, enligt Financial Times.

Situationen var inte bättre vid den tyska övningen nära Munster i Niedersachsen.

Där misslyckades Stark återigen vid två försök framför en stor publik av soldater och företrädare för försvarsindustrin.

Vid ett tillfälle tappade en Virtus-drönare kontrollen helt och kraschade i ett skogsparti där den inte kunde bärgas.