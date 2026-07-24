Europas nya krav skakar USA:s försvarsjättar

Läs även: Försvaret: Sverige behöver nya vapen snabbt. Dagens PS

Svaret från amerikanskt håll har blivit utökad tillverkning i Europa, joint ventures och mer skräddarsydda produkter.

”Vi hör det högt och tydligt: européerna vill ha mer suveränitet och mer lokaliserad kapacitet”, säger Daniel Tenney, ansvarig för global affärsutveckling på Lockheed Martin, till Reuters.

Missa inte: Krutkrisen förvärras: Tyska jätten och Wallenberg i gigantisk kapplöpning. Realtid

Lokala löften i rad

På mässan presenterade Lockheed en billigare Patriot-robot som ska utvecklas tillsammans med europeiska och amerikanska partners.

Beskedet följer på planerna att producera raketsystemet ATACMS ihop med tyska Rheinmetall. RTX-ägda Raytheon har i sin tur gått ihop med europeiska bolag för att öka produktionen av Stinger-robotar, med slutmontering i Nederländerna.

Läs även: Försvaret: Sverige behöver nya vapen snabbt. Dagens PS

ANNONS

Även den nyare försvarsteknikfloran gör entré. Anduril, på plats i Farnborough i stor skala för första gången, har utökat sin brittiska personalstyrka och ska tillverka kryssningsroboten Barracuda-500M i Polen.