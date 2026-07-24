När de amerikanska försvarsjättarna samlades på flygmässan i Farnborough den här veckan möttes de av en europeisk kundkrets som blivit betydligt mer kräsen. Europeiska regeringar kräver nu större kontroll över utrustningen, mer lokal produktion och en större andel av de industriella återflödena.
Europas nya krav skakar USA:s försvarsjättar
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Svaret från amerikanskt håll har blivit utökad tillverkning i Europa, joint ventures och mer skräddarsydda produkter.
”Vi hör det högt och tydligt: européerna vill ha mer suveränitet och mer lokaliserad kapacitet”, säger Daniel Tenney, ansvarig för global affärsutveckling på Lockheed Martin, till Reuters.
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Lokala löften i rad
På mässan presenterade Lockheed en billigare Patriot-robot som ska utvecklas tillsammans med europeiska och amerikanska partners.
Beskedet följer på planerna att producera raketsystemet ATACMS ihop med tyska Rheinmetall. RTX-ägda Raytheon har i sin tur gått ihop med europeiska bolag för att öka produktionen av Stinger-robotar, med slutmontering i Nederländerna.
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Även den nyare försvarsteknikfloran gör entré. Anduril, på plats i Farnborough i stor skala för första gången, har utökat sin brittiska personalstyrka och ska tillverka kryssningsroboten Barracuda-500M i Polen.
Oro för amerikansk leveransförmåga
Drivkraften bakom kraven är farhågan att USA i framtiden kan bli mindre villigt, eller mindre kapabelt, att leverera vapen, reservdelar och stöd.
Européerna nöjer sig inte längre med färdiga produkter utan vill åt tillräckligt mycket av den underliggande tekniken för att själva kunna bygga, modifiera och underhålla systemen.
Det handlar om ”en betydande överföring av immateriella rättigheter”, säger Fabio Dal Pan, seniorpartner på Boston Consulting Group, till Reuters.
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Oron är inte obefogad. Rheinmetalls vd Armin Papperger har uppgett att de amerikanska ammunitionslagren ligger på 20–30 procents nivå och att USA behöver producera för egen räkning.
Den tyska koncernen bygger nu ut sin anläggning i bayerska Aschau am Inn till en av Europas största krutfabriker, ett projekt som ska mer än fördubbla krutproduktionen till 4 200 ton per år till 2028.
Saab tar hem miljardorder
För svensk del märks skiftet tydligast i luftburen övervakning.
Nato har beslutat om en plan värd omkring 4,5 miljarder dollar för att köpa upp till tio Saab GlobalEye som ersättare för de åldrande Awacs-planen, ett svenskt system före ett konkurrerande erbjudande från Boeing.
Samtidigt kvarstår den stora frågan för europeisk försvarsindustri: leveransförmågan.
Enligt McKinsey kan de europeiska Natoländernas försvarsutgifter nå omkring 800 miljarder euro mot slutet av decenniet, men förseningar i upphandlingar, arbetskraftsbrist och ansträngda leveranskedjor bromsar utbyggnaden.