Den investeringsprincip som dominerat kapitalförvaltningen i över fyra decennier ifrågasätts nu av bankerna själva. Många sparare kan ha fel balans i sin portfölj.
Analytikernas varning: 60/40-portföljen är "trasig"
I en not på måndagen förklarade Apollos chefsekonom Torsten Sløk att 60/40-portföljen är trasig, eftersom aktieavkastningen numera drivs av AI-koncentration snarare än konjunkturen, medan obligationsavkastningen styrs av finanspolitiska begränsningar i stället för cykeln.
Missa inte: Förmögenhetsförvaltarna pressas av AI. Realtid
Slutsatsen, enligt Sløk är att med en avmattande AI-handel och en statsskuld på väg mot 175 procent av BNP svarar varken 60- eller 40-delen längre på det som en gång fick modellen att fungera.
Samma dag kom en likartad varning från ett oväntat håll.
Goldman Sachs chefsstrateg Peter Oppenheimer skriver att det inte tycks finnas någon värderingsbubbla, men möjligen en vinstbubbla i tekniksektorn, skriver Fortune.
Byggd för en annan ränteera
Grundtanken bakom modellen är enkel. 60 procent aktier och 40 procent obligationer, där tillgångsslagen rör sig i motsatt riktning och obligationerna dämpar fallet när börsen viker.
Läs även: 30-åriga kvinnor bäst på placeringar – unga män sämst. Dagens PS
Så fungerade det under de fyra decennier av fallande räntor som inleddes i början av 1980-talet, då obligationer kunde vara både inkomstkälla och stötdämpare.
Den eran är slut, menar både Sløk och Oppenheimer, sedan högre statsskuld, ökad emission och seg inflation drivit upp kapitalkostnaden.
Techjättarna delar börsen
Skiftet syns tydligast i marknadsbredden.
Enligt Oppenheimers team har det likaviktade S&P 500-indexet slagit det börsvärdesviktade med mer än 7,3 procent, för första gången sedan 2009.
Missa inte: Ray Dalio: Därför är kontanter en falsk trygghet. Realtid
Bakom rörelsen ligger förra veckans rapportflod, där investerarna började skilja skarpt mellan techbolagens kapitalutgifter.
Tydligast var Microsoft, som gjorde historia med en uppgång på 17 procent och lade till närmare 500 miljarder dollar i börsvärde på en enda dag, den största endagsrörelsen sedan finanskrisåret 2008.
Svensk brasklapp: räknar man om blir det snarare 80/20
För svenska sparare är bilden mer sammansatt.
Poängen är att modellen delvis redan glidit spararna ur händerna. Morningstars portföljstrateg Amy Arnott framhåller att en portfölj som för tio år sedan hade 60 procent aktier och 40 procent obligationer skulle i dag innehålla mer än 80 procent aktier om den inte balanserats om.
Läget är dessutom ljusare än Sløks tvärsäkra påståenden antyder.
Arnott påminner om att obligationerna återvände till sin traditionella roll som portföljstabilisatorer under 2025, efter att kraftigt ha ifrågasatts till följd av förlusterna 2022, skriver Börskollen.
Till detta kommer valutan, som slår åt olika håll. För svenska sparare blir bilden mer komplex, eftersom valutaeffekten varierar beroende på kronans utveckling mot dollarn.