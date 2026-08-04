Analytikernas varning: 60/40-portföljen är "trasig"

I en not på måndagen förklarade Apollos chefsekonom Torsten Sløk att 60/40-portföljen är trasig, eftersom aktieavkastningen numera drivs av AI-koncentration snarare än konjunkturen, medan obligationsavkastningen styrs av finanspolitiska begränsningar i stället för cykeln.

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Slutsatsen, enligt Sløk är att med en avmattande AI-handel och en statsskuld på väg mot 175 procent av BNP svarar varken 60- eller 40-delen längre på det som en gång fick modellen att fungera.

Samma dag kom en likartad varning från ett oväntat håll.

Goldman Sachs chefsstrateg Peter Oppenheimer skriver att det inte tycks finnas någon värderingsbubbla, men möjligen en vinstbubbla i tekniksektorn, skriver Fortune.

Byggd för en annan ränteera

Grundtanken bakom modellen är enkel. 60 procent aktier och 40 procent obligationer, där tillgångsslagen rör sig i motsatt riktning och obligationerna dämpar fallet när börsen viker.

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Så fungerade det under de fyra decennier av fallande räntor som inleddes i början av 1980-talet, då obligationer kunde vara både inkomstkälla och stötdämpare.

Den eran är slut, menar både Sløk och Oppenheimer, sedan högre statsskuld, ökad emission och seg inflation drivit upp kapitalkostnaden.