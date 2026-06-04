BYD blev ett av Kinas mest omtalade företag och en spelare att räkna med i den globala bilbranschen. Men har luften gått ur succébolaget?
Elbilsraketen gick om Tesla – nu kämpar bolaget i motvind
Kinesiska BYD gick från att vara en relativt vanlig batteritillverkare till världens största producent av elbilar.
Men efter år av snabb expansion möter bolaget nu ökade utmaningar när konkurrensen inom branschen förändras.
Företaget har byggt sin framgång på långtgående vertikal integration.
Flera olika prisklasser
BYD kontrollerar stora delar av värdekedjan själv, från litiumbearbetning och batteriproduktion till halvledare och AI-utveckling.
Strategin har hjälpt bolaget att hålla kostnaderna nere och lansera prispressade modeller som elbilen Seagull, som säljs för omkring 10 000 dollar på den kinesiska marknaden.
Men den egna kontrollen har också gjort det möjligt att snabbare utveckla nya produkter, skriver The Economist.
BYD erbjuder flera bilmärken i olika prisklasser och har profilerat sig med tekniska funktioner som flytande bilar, avancerad parkeringsteknik och snabbladdning.
Läs mer: BMW sågar BYDs rekordladdning och varnar för dolda risker. Dagens PS
Försäljningen minskar
Tillväxten har varit dramatisk. Bolagets omsättning har ökat tiofalt under det senaste decenniet och uppgick förra året till cirka 116 miljarder dollar.
Under 2025 passerade BYD dessutom Tesla i antal sålda fordon globalt.
Men tecken på motvind börjar nu synas. Rörelsevinsten sjönk under 2025 för första gången på fyra år. I april minskade försäljningen på årsbasis för åttonde månaden i rad.
Priserna pressas nedåt
Under årets två första månader förlorade bolaget även tillfälligt positionen som Kinas största elbilstillverkare till konkurrenten Geely, även om BYD senare återtog förstaplatsen.
Bakom utvecklingen ligger dels ett intensivt priskrig på den kinesiska elbilsmarknaden, dels ett skifte i vad kunderna efterfrågar.
Allt fler köpare lägger stor vikt vid mjukvara, uppkopplade tjänster och digitala användarupplevelser snarare än enbart batteriteknik och räckvidd.
Konkurrenter som Geely, Xpeng och Li Auto har därför stärkt samarbeten med teknikföretag och AI-bolag.
Utvecklar systemen internt
Även Huawei har blivit en betydande leverantör av mjukvara och digitala system till flera biltillverkare.
BYD har däremot valt att fortsätta utveckla det mesta internt. Strategin ger större kontroll men innebär också risker.
Bolagets satsning på självkörande teknik har fått kritik från konkurrenter som menar att systemen lanserats innan tekniken varit fullt mogen.
För att stärka förtroendet meddelade BYD nyligen att bolaget ska ersätta kunder för förluster som uppstår vid olyckor kopplade till dess självkörande system.
Läs mer: Experter varnar: AI riskerar att skada varumärket. Dagens PS