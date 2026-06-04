Elbilsraketen gick om Tesla – nu kämpar bolaget i motvind

Kinesiska BYD gick från att vara en relativt vanlig batteritillverkare till världens största producent av elbilar.

Men efter år av snabb expansion möter bolaget nu ökade utmaningar när konkurrensen inom branschen förändras.

Företaget har byggt sin framgång på långtgående vertikal integration.

Flera olika prisklasser

BYD kontrollerar stora delar av värdekedjan själv, från litiumbearbetning och batteriproduktion till halvledare och AI-utveckling.

Strategin har hjälpt bolaget att hålla kostnaderna nere och lansera prispressade modeller som elbilen Seagull, som säljs för omkring 10 000 dollar på den kinesiska marknaden.

Men den egna kontrollen har också gjort det möjligt att snabbare utveckla nya produkter, skriver The Economist.

BYD erbjuder flera bilmärken i olika prisklasser och har profilerat sig med tekniska funktioner som flytande bilar, avancerad parkeringsteknik och snabbladdning.

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